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唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
唐山駐唱女歌手實名舉報遭黑道拘禁關狗籠。（新黃河）
唐山駐唱女歌手實名舉報遭黑道拘禁關狗籠。（新黃河）

河北省唐山市的暴力打人事件引發唐山市政壇風暴，唐山市書記與市長除成為掃黑除惡雙指揮長，12日晚宣布把早前實名檢舉二起黑道恐嚇、打人、拘禁，但警方不受理的案件偵破，抓捕到六名嫌犯。

唐山市路北區某燒烤店10日凌晨發生震驚大陸的暴力打人案，事發後有兩人實名檢舉他們遭遇其他黑社會騷擾破壞毆打拘禁等事件。

先是一名孟姓蛋糕店老闆實名舉報涉黑團夥敲詐勒索、暴力打砸。他說，自去年7月起，該團夥便一直對其進行敲詐勒索，暴力打砸致其蛋糕店關店，男子視頻中還提供了恐嚇錄音，「你家現在住xxx對吧，我要不摸清你也不會找你…」「我見你一回打你一回…」，孟姓男子說，他雖報警，但公安機關表示這些人的行為並不觸犯法律條款，無法立案調查。

另一名女子也在6月11日在其個人微博發佈一段時長1分30秒的視頻，實名舉報河北唐山路北區一團夥對其進行毆打辱駡、威脅恐嚇、關黑屋等行為。她稱，5月23日下午4點至5月24日上午8點，一涉黑團夥以欺騙手段將她和她朋友騙到長寧道星際酒吧（星際liveshow），對他們實行非法拘禁，要求上交所有私人物品，包括手機、車鑰匙、家鑰匙等。期間，他們遭到對方的毆打辱駡、威脅恐嚇、白紙畫押等行為。隨後又轉移地點，將他們關黑屋、關狗籠等行為，長達16個小時。事發後她曾報警，但警方一直不去調查。

但在10日凌晨發生的路北區暴力打人事件引發大陸全網憤怒後，唐山警方才趕緊動起來。唐山市公安局12日深夜發布通報，經指定管轄（路北區分局不再接手此案）由豐南區公安局接辦後，迅速成立專班，已把主要犯罪嫌疑人史某、李某某已被抓獲歸案。

另一名女子舉報的案件，也經由異地管轄的灤州市公安局偵辦後，將朱某斌、楊某等四名嫌犯抓獲歸案。

網友稱，「這行動真迅速，不知道去年在幹啥？」「之前為什麼不抓，必須解釋一下，從嚴處理」。還有網友稱，路北區轄區分局問題嚴重，這三起重大案件全在路北區發生，估計背後問題很嚴重。

公安 恐嚇

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