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西部陸海新通道 班列增長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）11日披露，1至5月，西部陸海新通道班列保持強勁增長態勢，發送貨物31萬標準箱，同比增8.5萬標準箱、增長37.7%。

中新社報導，國鐵集團表示，今年以來，隨著區域全面經濟夥伴關係協定、《關於陸路啟運港退稅試點政策的通知》等新政策實施，西部陸海新通道建設迎來新機遇、取得新進展，開闢「阿拉伯聯合大公國—欽州—蘭州、東南亞—欽州—西安、俄羅斯—重慶—廣西」等多條海鐵聯運線路，增加印度原糖、中東進口汽車等特色品類貨物運輸，成為拉動西部經濟社會發展、暢通國內國際雙循環的強勁引擎。

國鐵集團介紹，5月以來，西部陸海新通道主要出海口欽州港東站出口貨物密集到達，日卸車能力趨於飽和，卸車壓力增大。為提升卸車效率，鐵路部門協調欽州鐵路集裝箱中心站動態掌握進度，合理劃分裝卸作業區域，利用場內短倒車提升堆積卸車轉移效率；協調物流公司增加倒運車輛，緩解集裝箱到達積壓壓力。

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