西部陸海新通道 班列增長

發生在河北唐山的惡性暴力事件震驚中國，甚至飄洋過海在國際互聯網上引起大量討論。截止11日的最新消息，相關9位嫌犯已被全部抓捕到案，河北省公安廳將該案指定由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。從現場影片以及目前可知的有限資料看，這是一個帶有明顯「黑惡」特徵的慣犯團伙，人們普遍希望，這些案犯能依法受到最嚴厲懲處，在還受害人一個公道的同時，能起到社會警示與教育意義。

2022-06-12 21:45