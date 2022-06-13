萬名台胞看江蘇 19活動到年底
11日，2022年萬名台胞看江蘇系列活動啟動儀式暨「走進美麗鄉村」騎行活動在南京舉辦。
新華社報導，萬名台胞看江蘇系列活動圍繞「情繫兩岸，相聚江蘇」主題，包括在蘇台生「江蘇行」、台灣藝術家「采風江蘇」、台灣青年「打卡」博物館、探尋運河「發現江蘇」、兩岸媒體「看江蘇」、台灣青年「雲遊江蘇」等6專項、19個子項目活動。活動持續到今年12月底，為台胞更好了解、融入江蘇提供多種選擇。
江蘇省台辦副主任封志成在致詞中表示，系列活動充分發揮了各地各單位的優勢和積極性，活動類型多樣，為在江蘇的台商、台青、台生、兩岸婚姻家庭等眾多群體提供更多選擇。期待台胞積極參與，感受江蘇高質量發展新變化新成就。
參與「走進美麗鄉村」騎行活動的台青、南京師範大學教師蔡宜璇說，她從去年開始嘗試騎行，感覺這項運動不僅能鍛鍊身體、體驗南京各地風光，而且能認識很多志同道合的兩岸朋友。她希望此類兩岸交流活動更多舉辦，兩岸年輕人更多交流，推動兩岸關係更好發展。
啟動儀式由兩岸學生聯合主持。來自台北的張偉婕和來自江蘇徐州的姚金呈表示，多次排練讓他們從不熟悉到成為好朋友，是非常難忘的經歷。在他們看來，兩岸年輕人在學習、生活、興趣愛好等方面有很多相似之處，期待兩岸年輕人多互動、增進友誼。
今年江蘇省將著力打造海峽兩岸（江蘇）青年文化月、海峽兩岸環太湖經貿文化系列活動、台灣大學生江蘇實習就業特訓營、海峽兩岸（江蘇）青年文化創意節、海峽兩岸（江蘇）體育嘉年華、萬名台胞看江蘇系列活動等6項活動，推動江蘇與台灣的民間交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言