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萬名台胞看江蘇 19活動到年底

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

11日，2022年萬名台胞看江蘇系列活動啟動儀式暨「走進美麗鄉村」騎行活動在南京舉辦。

新華社報導，萬名台胞看江蘇系列活動圍繞「情繫兩岸，相聚江蘇」主題，包括在蘇台生「江蘇行」、台灣藝術家「采風江蘇」、台灣青年「打卡」博物館、探尋運河「發現江蘇」、兩岸媒體「看江蘇」、台灣青年「雲遊江蘇」等6專項、19個子項目活動。活動持續到今年12月底，為台胞更好了解、融入江蘇提供多種選擇。

江蘇省台辦副主任封志成在致詞中表示，系列活動充分發揮了各地各單位的優勢和積極性，活動類型多樣，為在江蘇的台商、台青、台生、兩岸婚姻家庭等眾多群體提供更多選擇。期待台胞積極參與，感受江蘇高質量發展新變化新成就。

參與「走進美麗鄉村」騎行活動的台青、南京師範大學教師蔡宜璇說，她從去年開始嘗試騎行，感覺這項運動不僅能鍛鍊身體、體驗南京各地風光，而且能認識很多志同道合的兩岸朋友。她希望此類兩岸交流活動更多舉辦，兩岸年輕人更多交流，推動兩岸關係更好發展。

啟動儀式由兩岸學生聯合主持。來自台北的張偉婕和來自江蘇徐州的姚金呈表示，多次排練讓他們從不熟悉到成為好朋友，是非常難忘的經歷。在他們看來，兩岸年輕人在學習、生活、興趣愛好等方面有很多相似之處，期待兩岸年輕人多互動、增進友誼。

今年江蘇省將著力打造海峽兩岸（江蘇）青年文化月、海峽兩岸環太湖經貿文化系列活動、台灣大學生江蘇實習就業特訓營、海峽兩岸（江蘇）青年文化創意節、海峽兩岸（江蘇）體育嘉年華、萬名台胞看江蘇系列活動等6項活動，推動江蘇與台灣的民間交流。

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