炭燒響螺上菜 領略潮汕文化

伴以特製湯汁，巨大的響螺正在炭爐上沸騰，再澆上高度酒，烈焰從響螺四周躥起。當晚，廣東烹飪大師、廣東省五星級粵菜師傅名厨陳進全在現場烹飪富有潮汕特色的炭燒響螺。

中新社報導，「2022從都國際美食文化節暨中國汕頭主題日」11日晚在廣州開幕，冀以美食為橋，推動民心相通。韓國、巴拿馬、匈牙利等多國駐穗總領館代表出席。

「有潮水的地方就有潮人，有潮人的地方就有潮汕美食。」汕頭是著名僑鄉，海外華僑遍布世界各地，因而也讓潮汕菜成為全世界傳播最廣的中餐代表之一。

潮汕名厨現場展示潮汕菜烹飪技藝，製作炭燒響螺、潮汕凍大紅蟹、乾炸蝦棗、紅桃粿、生腌活蝦等地道的潮汕美食，讓大家既能感受潮汕菜的獨特風味，領略汕頭飲食文化，進一步瞭解汕頭風土人情，也能加強潮汕菜與不同菜系之間的交流。

韓國駐廣州總領事館總領事韓在爀前幾天去了潮汕地區。在汕頭期間，韓在爀去了汕頭小公園，並領略汕頭的非遺文化，他認為這個城市環境優美，文化底蘊深。

汕頭市文化廣電旅遊體育局副局長陳耿楠稱，汕頭美食名揚海內外，接下來將通過建設美食博物館等，完善與美食相關的基礎設施，與此同時，整合汕頭美食資源，整理美食理論體系，把汕頭打造成國際美食目的地。

從厨逾40年，中國烹飪大師蔡振榮說，潮汕美食作為潮汕文化的重要組成部分，面臨廣闊的發展空間，他希望汕頭帶給食客的不僅僅是美食，還有潮汕傳統文化。