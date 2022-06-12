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成龍痛批圍觀男性無動於衷 陸官媒：網暴無辜者

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國政協委員、影星成龍。（中新網資料照）
大陸全國政協委員、影星成龍。（中新網資料照）

河北唐山燒烤店群毆女子案震驚大陸社會，涉案人員雖已被悉數拘捕，然而輿論仍持續發酵。娛樂圈多名藝人紛紛發聲，成龍痛批事發時「全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷」。大陸官媒則指「網暴無辜者是打錯了靶子！」

影星成龍11日晚上在微博表示，「我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？！聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」

成龍又說：「過去很多年我的電影總在講這些話，向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人，講多少遍都不多，因為不公平的事情一直都存在。我想說，看到恃強凌弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」

除了成龍外，歌手張雨綺也在10日發文，痛罵事發時旁觀的男性：「推卸、逃避、軟弱，還有你們不會的嗎？」張雨綺還說：「看來戰狼的影響力確實大，都用來對付女人了！」張雨綺的這番言論引發爭議，被指是挑動兩性對立。該則貼文隨後已在張雨綺的微博消失。

大陸官媒人民網則發出時評稱，唐山燒烤店內圍毆女性事件仍在發酵，網友紛紛仗義執言，表達義憤。與此同時，輿論場中也有一些刺耳聲音，令人生厭。比如指責在場者沒有勸架，沒有制止，沒有報警，甚至指責受害者不夠順從……簡直不可理喻。

文章說，網暴無辜者，讓人難以接受。媒體公開報導就有多人報警，說他們不作為是背離事實的。奉勸雞蛋裡挑骨頭的「好事之徒」要有同理心，要將心比心，要設身處地地站在在場者的立場考慮問題。要明白，每個人的自身情況不同，在個人能力和接受範圍內，做力所能及的事，便可以了。請這些「好事之徒」捫心自問，換做是你們，能經得起吹毛求疵嗎？

文章還說，再次奉勸那些動輒網暴他人的人，動輒嘲笑他人的人，動輒譏諷他人的人，不要做事後諸葛亮，不要輕易揮舞道德的大棒，不要傷了原本善良的心。

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