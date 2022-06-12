河北唐山成黑道家鄉 「打人事件」改由他地警局偵辦

中國大陸河北唐山市已成「黑道家鄉」，11日深夜23時許，河北省公安廳通告，唐山燒烤店的尋釁滋事、暴力毆打他人案件，改由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。

中國大陸時代周報引述北京市才良律師事務所律師王令表示，「異地用警，可能是對當地黑惡勢力及保護傘的存在高度懷疑」。

唐山多名男子在餐廳公開調戲用餐陌生女子不成將女子暴打重傷引起中國大陸全網憤慨，不久陸續有一名男子實名舉報他開的麵包店遭黑道勒索騷擾砸店，報警後警方竟稱不構成犯罪無法立案；另一名女子昨晚也實名舉報「唐山黑社會團夥」，稱自己曾被關黑屋、毆打辱駡、關狗籠……囚禁時間長達16個小時。

河北唐山打人事件9名嫌疑人已全部被抓獲。經追查嫌疑人劉某、陳某志、陳某亮等三人均有刑事前科，其中2019年劉某涉故意傷害罪被判處有期徒刑二年零一個月，上訴被駁回。2020年陳某亮涉開設賭場罪被判處有期徒刑三年，服刑期間獲減刑。2015年劉某、陳某志等人涉嫌非法拘禁被網上追逃。

種種證據顯示，唐山警方對黑道似有不作為甚至已淪為黑道的保護傘。河北省公安廳11日晚23時宣布，案件改由廊坊市公安局接辦。

時代周報稱，異地管轄的主要原因在於，某一案件如果實施本地偵查、起訴或者審判，存在影響案件處理公正性的決定性因素。而這一決定性因素導致本地偵查、起訴或者審判機關的整體回避，所以改用異地管轄以保證案件審理的公正性。

北京市才良律師事務所律師王令表示，2018年以來的掃黑除惡專項鬥爭中，對一些重大敏感案件以及久拖不決、辦理不力的案件，就會採取一些創新的辦案方式，比如提級管轄、異地用警、掛牌督辦等，以利偵破案件。