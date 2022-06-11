北京酒吧疫情爆發性強 115人染疫涉15區、密接達6158人

北京天堂超市酒吧疫情仍在延燒。北京市疫情防控小組於11日召開第362場疫情防控記者會，會上指出，天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告115例感染者，涉及14個區和經開區。這起疫情爆發性強、涉及面廣、人員構成複雜，屬於原有傳播鏈的隱匿傳播。

市疾控中心副主任劉曉峰介紹，11日0時至15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者46例。4月22日至6月11日15時，北京市累計報告1946例新冠肺炎病毒感染者。此外，天堂超市酒吧疫情已判定密接6158人（含同時空人員），次密接901人。

此外，會上宣布對原定中小學、幼兒園返校時間做出調整。非涉疫初三年級學生6月13日返校，各區、各校根據屬地防疫要求，結合實際做好返校安排。而中小學其他年級繼續做好居家線上教學。

目前許多營業場所宣告暫停。9日14時起，朝陽區、東城區陸續宣布歌舞娛樂場所、網吧及文旅內劇本殺場所暫停營業。而原本解封的景點因近期疫情升溫，而宣告延後開放。據統計，原訂15日開放的通州區環球度假區，因有員工染疫，因此宣告延後開放；位於懷柔區的雁棲湖景區暫停對外接待。