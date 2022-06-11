上海疫情爆發點華亭賓館調查出爐 多名官員遭懲

上海3月初爆發本土疫情，隨後進入長達2個月的封控，直到6月才解封，華亭賓館被指是這波疫情爆發點。官方今天公告調查結果，多名官員、黨幹部因防疫不力遭到懲處、免職。

上海於3月初爆發COVID-19本土疫情後，上海官方微信公眾號「上海發布」當月11日指出，由於作為隔離旅館用途的華亭賓館「管理疏漏」，引發本土感染並導致傳播。其後，華亭賓館被視為是這波疫情的爆發點。

上海華亭賓館集中隔離點有關疫情問題專項調查組11日下午發布公告指出，經數月調查後，發現華亭賓館集中隔離點管理存有問題，並針對相關人員究責、懲處。

公告指出，華亭賓館的管理疏漏問題包含「制度破防」、閉環管理未落實到位、自查整改流於形式，導致工作人員在隔離點內感染，並造成嚴重後果，影響巨大、教訓深刻。

專項調查組並指徐匯區委、區政府以及區衛健委、民政局、徐家匯街道等部門、單位和相關領導幹部落實疫情防控主體責任不力，

經上海市委研究決定，責令徐匯區委、區政府向市委、市政府作出書面檢查、切實整改，對區委書記曹立強予以嚴肅批評並責令作出書面檢查、切實整改；對區委副書記、區長鐘曉詠給予黨內警告處分。

此外，對區政府黨組成員、副區長高天給予黨內嚴重警告處分並免職；對副區長方雷給予政務降級處分並免職；對區衛健委黨委副書記、主任任雪雷和區民政局黨組書記、局長郭豔楣均給予撤銷黨內職務和政務撤職處分。同時，對其他7名責任人員分別給予黨紀政務處分和誡勉談話處理。

據公告，華亭賓館2月21日被徵用為入境人員集中隔離點並緊急啟用；3月2日起，工作人員中陸續出現核酸檢測異常情況；3月5日被列為中風險地區，先後累計有62人核酸檢測陽性。3月20日調整為低風險地區。