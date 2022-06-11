上海解封但多地仍禁內用 多家商場餐廳暫停營業

上海雖解封，但最近又有感染病例，使得部分地區再次豎起鐵欄，實施封控措施。昨晚開始，上海多家商場紛紛暫停內用，上海市餐飲烹飪行業協會就發布政策，全市餐飲業除了金山、奉賢、崇明外，暫不恢復內用，仍以線上線下外賣為主。

據上海市餐飲烹飪行業協會消息，10日開始，「上海市餐飲服務業復商復市疫情防控指引（2022年第二版）」（簡稱指引），陸續下發相關單位。

10日，上海市中心多家商場發布暫停內用或暫停營業通知。原定於11日恢復內用的豫園商城、新世界城、上海恒基名人購物中心，也宣布將延期恢復內用。

商場通知顯示，暫停內用或暫停營業是根據上海市疫情防控要求。暫停內用的商場和商圈包括：第一百貨商業中心、上海世茂廣場、上海來福士廣場、上海環宇薈、新世界城、豫園商城、上海恒基名人購物中心等，恢復內用時間將另行通知。

同時，新世界大丸百貨通知顯示，為配合全員核酸篩查，該商場將於11日至12日暫停營業。

上海衛健委表示，根據防控方案要求，對畫定為疫情中風險的地區，實施14天封閉管理，人員足不出戶，每天進行1次核酸檢測。此外，據疫情形勢、防控需求及陽性感染者相關場所軌跡等，必要時可採取區域核酸篩查、風險人群排查管控、公共交通限制等防控措施，希望廣大市民給予理解和配合。