聽新聞
test
0:00 / 0:00

社會戾氣變重 北京警方通報員工殺死同事刑案

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
網傳北京中國聯通員工刺死同事刑案。中新社
網傳北京中國聯通員工刺死同事刑案。中新社

北京市區發生刑事案件。據「西城警訊」微信公眾號最新通報，9 日18 時許，在西城區復興門南大街附近某公司辦公室內，發生一起刑事案件。此前，網路上流傳是陸電信公司「中國聯通」的員工殺害同事。

據西城警方公告內容，犯罪嫌疑人為27歲孟姓女子，因瑣事產生矛盾，持水果刀將同事31歲的羅姓女子刺死。目前，孟某某因涉嫌故意殺人罪已被西城公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

此前，據財新網報道，針對網上傳出某運營商90後員工殺害其上級領導一事，得到多名知情人士證實。9日晚間，位於北京西城區的北京聯通辦公室，確實發生一起羅姓員工被殺害案件，作案嫌疑人為同公司員工孟某。

目前，孟某已被警方控制，案件正在進一步調查中。而當時中國聯通方面表示，有關情況公安機關正在依法開展調查，案情以公安機關出具的最終結果為準。

稍早，上海也傳出金山區一男子當街砍人的新聞。對此，網路上許多網友熱議，近期社會戾氣太重，有網友認為「隨著經濟下行，這類事情會越來越多」、「經濟不景氣，怨氣太重了」。

公安 北京

延伸閱讀

林鄭月娥：從未就推動修訂逃犯條例感到遺憾

七一前夕 香港中環幫派廝殺 槍聲震北京

北京酒吧、上海美容院 爆聚集性疫情 防控壓力驟增

中國對「薩德」感不安 南韓防長避談

相關新聞

兩岸觀策／陸集體懷舊 不再期待明天會更好？

「甜心教主」王心凌上個月在大陸綜藝節目中，演唱十八年前的成名曲「愛你」，意外在瞬間再度翻紅。節目五月廿日播出後，廿五日在...

北京酒吧疫情爆發性強 115人染疫涉15區、密接達6158人

北京天堂超市酒吧疫情仍在延燒。北京市疫情防控小組於11日召開第362場疫情防控記者會，會上指出，天堂超市酒吧聚集性疫情累...

秦始皇帝陵發現並修復罕見「仰臥俑」

大陸西安秦始皇帝陵博物院考古工作又有新進展，出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」修復完成，這尊「仰臥俑」因其姿態奇特，引起研...

唐山打人事件 大學生「檢討受害者」遭校方警告處分

大陸河北唐山的打人事件持續延燒，有一名西南政法大學學生因為在網路上發言「檢討受害者」，遭校方予以警告處分，是這起事件的輿...

上海解封但多地仍禁內用 多家商場餐廳暫停營業

上海雖解封，但最近又有感染病例，使得部分地區再次豎起鐵欄，實施封控措施。昨晚開始，上海多家商場紛紛暫停內用，上海市餐飲烹...

圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門 官媒痛批唐山治理失效

河北省唐山市10日發生四名女子在一家燒烤店用餐內，無端遭到一群男子騷擾並痛毆，引爆大陸社會輿論譁然。由中共中央主辦的光明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。