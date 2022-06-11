社會戾氣變重 北京警方通報員工殺死同事刑案

北京市區發生刑事案件。據「西城警訊」微信公眾號最新通報，9 日18 時許，在西城區復興門南大街附近某公司辦公室內，發生一起刑事案件。此前，網路上流傳是陸電信公司「中國聯通」的員工殺害同事。

據西城警方公告內容，犯罪嫌疑人為27歲孟姓女子，因瑣事產生矛盾，持水果刀將同事31歲的羅姓女子刺死。目前，孟某某因涉嫌故意殺人罪已被西城公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

此前，據財新網報道，針對網上傳出某運營商90後員工殺害其上級領導一事，得到多名知情人士證實。9日晚間，位於北京西城區的北京聯通辦公室，確實發生一起羅姓員工被殺害案件，作案嫌疑人為同公司員工孟某。

目前，孟某已被警方控制，案件正在進一步調查中。而當時中國聯通方面表示，有關情況公安機關正在依法開展調查，案情以公安機關出具的最終結果為準。

稍早，上海也傳出金山區一男子當街砍人的新聞。對此，網路上許多網友熱議，近期社會戾氣太重，有網友認為「隨著經濟下行，這類事情會越來越多」、「經濟不景氣，怨氣太重了」。