影／唐山燒烤店男客疑酒後搭訕遭拒 竟夥同朋友當場圍毆女事主

6月10日一段閉路電視畫面在微博廣傳，兩個女子在燒烤店遭多名男性圍毆，衝突原因疑似是男子搭訕未果。影片上傳後引發廣大討論，目前影片已有超過2,000萬人觀看。《澎湃新聞》報道，唐山市委常委、政法委書記來廣普透露，案件嫌疑人已經鎖定，昨（10日）下午17時55分，警方表示嫌疑人已被控制，目前正在調查取證，驗傷階段。6月11日，唐山警方通報，已捉獲8人，另有2名人員在逃。

河北唐山燒烤店男顧客圍毆女子，更將女子拖到店外毆打。（微博）

綜合內媒報道，6月10日凌晨兩點，河北唐山機場路上一女子在燒烤店和朋友吃飯，一名疑似醉酒的男客搖晃走進從背後摸這名女子，企圖搭訕。但該女子一把將男子推開，卻遭男子毆打。一旁女子見狀前來幫忙，結果也被毆打。

另段閉路電視畫面顯示，兩女子被推倒在地並被帶至燒烤店門外，被男子們毆打、用腳踹，期間有第三位女子想介入幫忙也被毆打，隨後有一男子扛起凳子砸向已經躺倒在地的女性。兩段閉路電視畫面時長約4分鐘，影片上傳後迅速引起關注。

網民批評該間店鋪的男生們不出手幫忙，兩名幫忙的女性反遭毆打。另有網傳的圖片顯示女事主頭部綁上繃帶，全身是傷。內媒報道指出，有兩名女性住院，目前都無生命危險。

網傳女子送醫影片，頭部受傷。（抖音）

據目擊者稱，10日凌晨路過燒烤店時，見多人起沖突，疑因男子酒後搭訕女子，後多人對女子進行毆打，「場面十分混亂。」機場路派出所則證實有接獲報案。唐山市委常委、政法委書記來廣普透露，案件嫌疑人已經鎖定。

唐山警方11日上午通報，已捉獲5人。通報指出，主要犯罪人陳某志、劉某先被捉獲歸案，6月11日凌晨又再捉獲李某瑞等三名涉案人員，同時，唐山公安已組織警力赴外省對其他四名外省籍涉案人員進行捉捕。11日上午警方再次更新消息，稱已捉到8人，

唐山警方稱已捉捕8人。(搜狐)

唐山警方稱已捉捕8人。(搜狐)

經初查，案發時嫌疑人陳某志進入燒烤店內對正在用餐的四名女子中的一人進行騷擾並毆打對方，隨後陳某志同行用餐人員劉某等衝入店內對受害人進行毆打，並將受害人拖至店外繼續毆打。案發後，犯罪嫌疑人逃離。目前兩名受傷女子正在醫院接受治療，傷情穩定，無生命危險。另兩名女子傷勢較輕，未住院治療。

官方通報指出，該案件是一起暴力毆打、尋釁滋事案件。據內地《刑法》293條規定，有尋釁滋事行為，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制；糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以並處罰金。

傷害罪部分，故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

網友說，其實這個店鋪裡面很多男的，大家一起阻止下應該不至於這麼嚴重，但是只有幾個女生反抗。明明就是男的先去摸人家女的，勇敢反抗說不有錯嗎？？去勸架的女人被打倒在地，也沒有男的去拉開，這個社會到底怎麼了？光靠女孩幫助女孩真的有用嗎？注意到那對情侶中女生要衝上去幫忙，男朋友拉住了，被小姐姐感動到了，果然只有女生才會幫助女生。

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文章授權轉載自《香港01》