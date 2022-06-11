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調戲不成... 一群壯男惱羞成怒群毆爆打女子 引發眾怒

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
唐山市四名女子在燒烤店內用餐，不僅遭人當眾性騷擾，甚至還被暴打成傷。（截圖自影片）
唐山市四名女子在燒烤店內用餐，不僅遭人當眾性騷擾，甚至還被暴打成傷。（截圖自影片）

河北省唐山市10日發生一起令人震驚的社會事件。四名女子在一家燒烤店內用餐時，其中一名女子遭人騷擾，女子與友人反抗後，男子與同行多名友人竟惱羞成怒，幾名大漢將四名女子圍毆暴打成傷，其中兩名女子甚至必須住院治療。

根據燒烤店內的監視器畫面，男子先對其中一名白衣女子突襲式性騷擾，從後撫摸其背部，引發女子及同桌另一名黑衣女性友人反抗，男子隨即出手攻擊白衣女子，其同行友人則將黑衣女子重摔在地，甚至拿起椅子砸向倒地的黑衣女子，還用腳狂踢，白衣女子則被這群暴徒拉出店外繼續毆打。

影片10日晚間曝光後，引發大陸輿論譁然。直至11日上午，微博前十則熱搜，仍有五則與這起事件有關，網路上一片要求嚴懲的聲音。有網友表示，「大庭廣眾之下，如此暴行，可見這幫人無法無天到何種地步」。還有網友要求，「使勁兒查，資金鏈有沒有？保護傘有沒有？親戚有無體制內官員？」

在民意壓力下，唐山警方10日晚間宣布，事件主要兩名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案。

唐山警方稱，經初查，案發時犯罪嫌疑人陳某志進入燒烤店內對正在用餐的四名女子中的一人進行騷擾並毆打對方，隨後陳某志同行用餐人員劉某等衝入店內對受害人進行毆打，並將受害人拖至店外繼續毆打。案發後，犯罪嫌疑人逃離現場。目前兩名受傷女子正在醫院接受治療，傷情穩定，無生命危險；另兩名女子傷勢較輕未住院治療。

11日上午，唐山警方再度發布公告，11日凌晨，又抓獲李某瑞等三名涉案人員。同時，唐山公安機關已組織警力赴外省對其他四名外省籍涉案人員進行抓捕。

針對這起事件，人民日報10日發表「人民微評」稱，「唐山這起群毆女子事件，令人震驚，不僅挑戰了法律，還挑戰了社會秩序，挑戰了大眾的安全感。被打女子仍在醫院治療，病床上的她們需要一個公道，全社會需要一個交代。盡快依法辦理，讓施暴者付出沈重代價，人們拭目以待！」

中國婦女報則接連發布評論指出，「如此猖狂，置法律於何地？如此暴力，恐怕不止女性缺少安全感，普通居民都會感到自危！」「唐山燒烤店打人狂徒激起全網公憤，他們的惡行觸碰法治社會底線，挑戰保障婦女權益的國家意志，不嚴懲不足以平民憤。」

據唐山日報報導，唐山市委書記武衛東10日晚間主持疫情防控工作會議時也特別提及此事，要求對燒烤店發生的尋釁滋事、暴力毆打他人惡劣事件，從嚴從快依法嚴懲， 同時要在全市開展掃黑除惡專項鬥爭「回頭看」。

公安 監視器

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