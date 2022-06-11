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日本教科書高品質 畫風酷似新海誠 港嘆：沒比較沒傷害
最近有大陸教科書因爲插畫畫得太醜而成爲熱門話題，當中角色不但雙眼無神、髮際線高，而且臉部臃腫；嚴重醜化小孩，甚至有網友擔心下一代兒童的審美觀會因此被影響。
日本的動畫因精美作畫而受到歡迎，但原來他們的教科書也一樣精緻，仿佛帶你走進宮崎駿的童話世界。
香港的教科書有不少都用城市景觀或大自然的圖片作封面，雖然給人一種認真沉悶的感覺，但也不會特別覺得醜。當看到日本的教科書時，你就會意識到沒有對比，沒有傷害。日本的教科書封面上的人物特別精緻，令人聯想到宮崎駿、細田守、新海誠等知名動畫導演的作品。當中有小學道德科的教科書設計封面時，特意展示季節的轉換；隨著孩子由1年級成長至6年級，封面上的人物也會隨之成長！
日本的教科書實在在設計上花了不少心思。如果每一本教科書都可以畫得這麽漂亮，學生們的動力一定會因爲看到這些精緻作品而提升啊！
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文章授權轉載自《香港01》
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