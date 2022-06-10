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上海多地週末短暫封控做核酸 超市蔬菜搶購一空

中央社／ 上海10日電

上海解封後仍出現零星病例，多個行政區將在週末實施大規模核酸檢測，期間採取短暫封控。官方雖稱篩檢結束後就恢復正常，但今天超市仍出現掃貨人潮，蔬菜幾被搶購一空。

為因應解封後仍持續冒出的COVID-19社會面病例，浦東新區、嘉定區、長寧區、虹口區、楊浦區、靜安區、徐匯區、閔行區、金山區、松江區等上海多個行政區陸續宣布將在11日或12日實施大規模核酸檢測，其中閔行、長寧等區已通知居民，檢測期間採封閉管理，等採樣結束後重新開放。

消息傳出後，引發不少上海民眾議論，雖然官方稱完成篩檢就會開放，然而由於有3月底無預警封城的經驗，民眾擔心噩夢重演，急忙外出搶購物資，不少超市出現大批採買人潮。

中央社記者實地走訪多個超市發現，雖然稱不上人山人海，冷凍食品、飲料零食、牛奶、民生用品等尚屬齊全，然而擺放蔬菜的貨架卻幾被掃空。

這也顯示，3月底突如其來的封城確實對上海人造成陰影，即便解封了，擔憂與不安的情緒仍困擾著民眾，有些風吹草動就陷入恐慌之中。

今天稍早，上海市舉行疫情防控工作新聞發布會通報，10日新增4名本土確診病例和2例本土無症狀感染者。由於持續出現社會面病例，除顯示清零政策仍難斷根，上海民眾也難以擺脫封城陰影。

上海 封城

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