快訊

寶寶意外離世...夫妻拚2年生回來 托夢「我要回去找你們」萬人淚崩

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲南這座山城「蝴蝶大爆發」 上億隻蝴蝶漫天飛舞

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
位於雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣的「蝴蝶谷」，近日進入箭環蝶「集中爆發期」。（取自新華社微博）
位於雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣的「蝴蝶谷」，近日進入箭環蝶「集中爆發期」。（取自新華社微博）

據新華社報導，位於雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣的「蝴蝶谷」，近日已經進入箭環蝶「集中爆發期」，成群成片的蝴蝶開始在山林間翩飛起舞，估計今年蝴蝶總數將達到1億隻以上。

蝴蝶谷博物館館長楊鎮文表示，「蝴蝶大爆發」是指每年5、6月，箭環蝶幼蟲在短時間內大量集中破蛹後羽化成蝶，在樹林間、小溪旁、山林小路上大量「扎堆」及漫天飛舞形成的季節性景觀。

「經過對蝴蝶谷內23處觀測點的抽樣觀察，今年爆發的蝴蝶總數在1億隻以上，爆發期將持續至7月」，楊鎮文說。

蝴蝶谷共有320多種蝴蝶，包括中國最珍稀的「金斑喙鳳蝶」，中國最原始古老的「棒尾喙蝶」，中國最大的「金裳鳳蝶」，以及中國最小的「長腹灰蝶」等。

西南林業大學動植物保護專家周雪松指出，由於當地氣候常年溫暖溼潤，森林植被茂密，保存著完整的季風常綠闊葉林等多種植被類型，有著適合蝶類生存的基礎生態環境，所以蝶類的物種資源非常豐富。

楊鎮文稱，根據目前的研究，全世界只有兩地被發現有「蝴蝶大爆發」現象，一處在墨西哥，另外一處就是雲南的「蝴蝶谷」。

新華社指出，自2010年對外開放以來，蝴蝶谷累計接待遊客180多萬人次。為保護當地獨特的蝴蝶資源，金平縣已制定蝴蝶谷保護管理條例，而且有越來越多村民從事起蝴蝶飼養工作。

雲南大學副研究員胡劭驥則建議，未來應該不斷加大對蝴蝶谷的科研力度，讓豐富的生物多樣性資源成為當地生態價值的體現。

估計雲南省金平縣「蝴蝶谷」今年的蝴蝶數量將超過1億隻。（取自新華社微博）
估計雲南省金平縣「蝴蝶谷」今年的蝴蝶數量將超過1億隻。（取自新華社微博）
每年5、6月，「蝴蝶谷」的箭環蝶幼蟲就會大量集中破蛹羽化成蝶。（取自新華社微博）
每年5、6月，「蝴蝶谷」的箭環蝶幼蟲就會大量集中破蛹羽化成蝶。（取自新華社微博）

館長 墨西哥

延伸閱讀

嘉市埤子頭植物園蝴蝶直逼500隻 賞蝶新秘境、假日不開

小妹台上扮蝴蝶跳舞 下秒竟趴地睡著...網笑爆：蛹沒變蝶

雲南公布 台胞台企服務2指南

跟著蝴蝶去旅行 水保局打造中部深度農遊

相關新聞

調戲不成... 一群壯男惱羞成怒群毆爆打女子 引發眾怒

河北省唐山市10日發生一起令人震驚的社會事件。四名女子在一家燒烤店內用餐時，其中一名女子遭人騷擾，女子與友人反抗後，男子...

日本教科書高品質 畫風酷似新海誠 港嘆：沒比較沒傷害

最近有大陸教科書因爲插畫畫得太醜而成爲熱門話題，當中角色不但雙眼無神、髮際線高，而且臉部臃腫；嚴重醜化小孩，甚至有網友擔心下一代兒童的審美觀會因此被影響。 日本的動畫因精美作畫而受到歡迎，但原來

香江風情／中環開槍 聲震北京城

香港幫會「開片」即為爭奪利益械鬥，是常有之事，但這回香港中環雲咸街幫會由「開片」變成開槍，就有了好多層面的不一樣了。最大...

引導夜生活刺激經濟 河南多位市委書記上街逛夜市

大陸經濟復甦已成不少地方官員的當務之急，有媒體報導，河南新鄭、南陽、新密三個市的市委書記，最近都上夜市逛街、打卡促消費，...

雲南這座山城「蝴蝶大爆發」 上億隻蝴蝶漫天飛舞

據新華社報導，位於雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣的「蝴蝶谷」，近日已經進入箭環蝶「集中爆發期」，成群成片的蝴蝶開始在山林間...

評／全民夯「舉報」 中港同步以國安之名獵巫之實？

為了「以實際行動迎接二十大勝利召開」，中共以重賞加強維穩，近期在中港同步加碼賞金鼓勵全民舉報「危害國家安全」行為。此番獎勵舉報制度升級，顯示中共加速擴大特務極權統治規模，所謂「全民間諜、人人自危」已難回頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。