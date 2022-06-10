雲南這座山城「蝴蝶大爆發」 上億隻蝴蝶漫天飛舞

據新華社報導，位於雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣的「蝴蝶谷」，近日已經進入箭環蝶「集中爆發期」，成群成片的蝴蝶開始在山林間翩飛起舞，估計今年蝴蝶總數將達到1億隻以上。

蝴蝶谷博物館館長楊鎮文表示，「蝴蝶大爆發」是指每年5、6月，箭環蝶幼蟲在短時間內大量集中破蛹後羽化成蝶，在樹林間、小溪旁、山林小路上大量「扎堆」及漫天飛舞形成的季節性景觀。

「經過對蝴蝶谷內23處觀測點的抽樣觀察，今年爆發的蝴蝶總數在1億隻以上，爆發期將持續至7月」，楊鎮文說。

蝴蝶谷共有320多種蝴蝶，包括中國最珍稀的「金斑喙鳳蝶」，中國最原始古老的「棒尾喙蝶」，中國最大的「金裳鳳蝶」，以及中國最小的「長腹灰蝶」等。

西南林業大學動植物保護專家周雪松指出，由於當地氣候常年溫暖溼潤，森林植被茂密，保存著完整的季風常綠闊葉林等多種植被類型，有著適合蝶類生存的基礎生態環境，所以蝶類的物種資源非常豐富。

楊鎮文稱，根據目前的研究，全世界只有兩地被發現有「蝴蝶大爆發」現象，一處在墨西哥，另外一處就是雲南的「蝴蝶谷」。

新華社指出，自2010年對外開放以來，蝴蝶谷累計接待遊客180多萬人次。為保護當地獨特的蝴蝶資源，金平縣已制定蝴蝶谷保護管理條例，而且有越來越多村民從事起蝴蝶飼養工作。