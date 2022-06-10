重複快速射電暴 中國天眼發現首例

科學家通過「中國天眼」FAST發現了迄今為止唯一一例持續活躍的重複快速射電暴FRB 20190520B，並將其定位於一個距離我們30億光年的矮星系。這一發現對於更好理解快速射電暴這一宇宙神秘現象具重要意義。

新華社報導，該發現由中國科學院國家天文台李菂研究員領導的國際團隊，通過「中國天眼」FAST的「多科學目標同時巡天」優先重大項目完成，相關成果9日在國際學術期刊「自然」發表。

快速射電暴（FRB）是宇宙中最明亮的射電爆發現象，在1毫秒的時間內能釋放出太陽大約一整年才能輻射出的能量。快速射電暴自2007年首次被確定存在以來，迅速成為天文學最新研究熱點之一，但其物理起源、輻射機制和周圍環境等，至今尚不明晰。

論文第一作者、國家天文台青年學者牛晨輝在系統處理FAST數據時發現，2019年5月20日的數據存在重複的高色散脈衝。之後，團隊通過組織多台國際設備天地協同觀測，綜合射電干涉陣列、光學、紅外望遠鏡以及空間高能天文台的數據，將FRB 20190520B定位於一個距離我們30億光年的貧金屬的矮星系，確認近源區域擁有目前已知的最大電子密度，並發現迄今第二個快速射電暴持續射電源對應體。

與人類發現的第一例重複快速射電暴FRB 20121102A相比，FRB 20190520B各方面的特徵都更為極端。例如，FRB 20121102A存在爆發活躍期，但FRB 20190520B從未停止爆發，目前FAST已探測到了後者幾百次爆發。

「上述發現揭示了活躍重複暴周邊的複雜環境有類似超亮超新星爆炸的特徵，挑戰了對快速射電暴色散分析的傳統觀點，為構建快速射電暴的演化模型、理解這一劇烈的宇宙神秘現象打下了基礎。」李菂說。

FAST「多科學目標同時巡天」優先重大項目迄今已經發現至少6例新的快速射電暴。