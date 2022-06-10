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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

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上海迪士尼開放 網搜飆破8成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海迪士尼度假區6月9日宣布部分開放。圖為上海迪士尼5周歲慶典活動。（新華社資料照片）
上海迪士尼度假區6月9日宣布部分開放。圖為上海迪士尼5周歲慶典活動。（新華社資料照片）

上海迪士尼度假區9日宣布，星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道將於6月10日起恢復運營，而上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假區的酒店仍保持關閉。

中新社報導，重新開放期間，上海迪士尼度假區所有恢復運營的區域都將採取限流，並縮短運營時間：星願公園的運營時間為9:00至17:00；迪士尼世界商店的運營時間為9:00至19:00；藍天大道的運營時間為8:00至19:00，各區域開放時間將有可能根據實際運營情況調整。星願湖畔的遊船租賃服務也將同步恢復運營。

所有遊客均須持有綠色「隨申碼」以及72小時內（從採樣時間起算）核酸檢測陰性證明方可進入上海迪士尼度假區，同時還必須掃描「場所碼」並出示綠碼。在進入度假區的不同區域時，遊客還需要再次掃描各個區域的「場所碼」，須接受體溫檢測，遊玩期間無論室內外，須全程佩戴口罩（僅用餐時除外）。

上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假區的兩座主題酒店繼續暫時關閉，開放時間待定。上海迪士尼度假區團隊表示，正全力以赴為度假區全面恢復運營做好準備。

隨著上海迪士尼度假區部分開放，在相關旅遊出行平台上其搜索熱度也上漲。同程旅行數據顯示，消息公布1小時內，同程旅行平台有關「上海迪士尼」相關搜索較前日同一時段上漲87%。

作為受歡迎的主題樂園，上海迪士尼一直受遊客關注。6月以來，同程旅行平台關於上海迪士尼的搜索熱度環比5月下旬上漲31%，遊客最關注的問題集中在上海迪士尼的開園時間、預訂渠道等。

此前，廣州長隆歡樂世界、深圳歡樂谷等主題樂園在端午假期受到親子遊客歡迎，北京環球度假區也宣布將於6月15日恢復開放。同程旅行研究院分析，在疫情防控形勢穩定的前提下，6月底至8月，中國大陸各城市的主題樂園將出現一輪客流高峰。

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