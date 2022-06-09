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豪雨成災 廣西爆發土石流導致7人死亡、1人失聯

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
廣西北流市暴雨成災，9日多地傳出土石流災害，已知導致7人死亡、1人失聯。（取自廣西消防微博）
廣西北流市暴雨成災，9日多地傳出土石流災害，已知導致7人死亡、1人失聯。（取自廣西消防微博）

據新華社報導，受近日強降雨影響，位於廣西東南部、玉林市下轄的縣級市北流市的多個村莊，9日遭遇泥石流災害，導致7人死亡、1人失聯。

報導稱，北流市所遭受的災害以山體崩塌為主，部分地方發生泥石流。初步統計，已有4個村發生較為嚴重的泥石流，塌方點達486處，當地正展開緊急救援和善後工作。

廣西消防的微博指出，8日晚間，北流市普降大雨，造成部分村莊道路塌方受阻，有人員被困。玉林消防立即趕赴現場救援，但因道路多處塌方，救援車輛在距離大村約10公里處已無法前行，只能徒步徒手清理路障前行，途中協助救出1名被困女子和1名老人，但老人已無生命跡象。

財新網指出，5月底以來，大陸江南、華南、西南等地接連出現強降雨，部分地區受災嚴重。據不完全統計，截至6月8日，近期的強降雨及其引發的滑坡、泥石流、房屋倒塌等次生災害，已造成湖南、雲南、廣西、福建四省共25人死亡、6人失聯。

由於道路多處塌方，救援人員只能徒步、徒手進入災區進行救援。（取自廣西消防微博）
由於道路多處塌方，救援人員只能徒步、徒手進入災區進行救援。（取自廣西消防微博）

福建 暴雨 土石流

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