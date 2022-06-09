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春秋航空10日起 恢復上海虹橋機場航班

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
春秋航空宣布，自6月10日起恢復3條在虹橋機場1號航站樓運行的始發航線。記者林宸誼／攝影
春秋航空宣布，自6月10日起恢復3條在虹橋機場1號航站樓運行的始發航線。記者林宸誼／攝影

春秋航空宣布，自6月10日起恢復3條在虹橋機場1號航站樓運行的始發航線。這是自上海疫情封控以來，上海虹橋機場1號航站樓迎來的首批復航班機。

澎湃新聞報導，春秋航空6月10日恢復上海虹橋T1-蘭州-敦煌航線，航班號9C6137/38，航班恢復後為天天班，每天一班，執飛機型為空客A320。

6月12日，春秋航空恢復深圳直飛上海虹橋T1，航班號9C8918，航班恢復後為天天班，每天一班，執飛機型為空客A320。

6月15日，春秋航空恢復上海虹橋直飛西寧航線。航班號9C6833/34，航班恢復後為天天班，每天一班，執飛機型為空客A320。

春秋航空表示，自6月1日起上海全面恢復正常生產生活秩序後，春秋航空在上海已復航14城，包括大連、哈爾濱、長春、瀋陽、蘭州、敦煌、南陽、常德、包頭、鄭州、南寧等通航點，航班量還在逐步增加，適應日益增長的旅客需求。

上海 春秋航空

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