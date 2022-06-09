春秋航空10日起 恢復上海虹橋機場航班

谷愛凌7日出席《時代》（Time）雜誌的活動，宣布將擔任美國申辦2030年或2034年冬奥的大使。在4個月前，她才代表中國大陸於北京冬奧摘下2面金牌。她的名言是：「當我在中國時，我是中國人；當我去美國時，我是美國人。」谷愛凌擔任美國鹽湖城申奧大使，引發大陸民眾議論，有人認為她的做法不妥，未來更不應該代表美國出賽。

2022-06-10 00:30