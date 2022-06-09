快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海落馬檢察長張本才 遭起底是神祕畫家「東方涂欽」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
東方涂欽畫作在大陸要價不斐，這一幅名為《你是我的毒藥，我是你的傳奇》的油畫，2013年底以40.25萬元（約合台幣178萬元）價格成交。（圖／取自北京翰海網站）
東方涂欽畫作在大陸要價不斐，這一幅名為《你是我的毒藥，我是你的傳奇》的油畫，2013年底以40.25萬元（約合台幣178萬元）價格成交。（圖／取自北京翰海網站）

上海6月1日解封首日即傳出檢察長張本才被帶走調查的震撼彈，在案情仍不清晰之際，有官媒報導揭露，張本才就是近年來大陸畫壇屢屢以高價成交畫作的神祕畫家「東方涂欽」。

中國新聞社旗下的中國新聞周刊，6月9日報導，詳細列出落馬被查的張本才過往從政的經歷，包含創立「檢查日報」、「明鏡周刊」，以及促使大陸官方改變不少民生社會法治政策，直到2016年以49歲之齡任職上海市檢察院檢察長，成為當時全大陸最年輕的省級檢察院一把手，仕途頗被看好。

話鋒一轉，報導提到一位筆名為「東方涂欽」的畫家、詩人頗為神秘，其參加相關藝術展或拍賣會時，其簡介中也難見其真名，報導引述多位知情人說法證實，「東方涂欽」即是張本才。

對於「東方涂欽」，2013年一個展覽介紹，在1990年代，東方涂欽進行現代水墨的創作，後逐漸轉入油畫和架上綜合材料與技法的創作探索。近年在法國、韓國、日本等國許多地方舉辦展覽。代表作品有《我非我》系列、《我的中國紅》系列、《我的中國藍》系列、《中國塗鴉志》系列、《唐人書寫》系列等。許多作品被國內外館藏。2004年被中華英才、聯合國教科文組織（駐北京辦事處）等十幾家組織機構聯合推舉為年度「十大藝術英才」。

對於這位「十大藝術英才」，報導指出他的許多作品在拍賣市場上不愁買家。2013年5月10日，在中國嘉德的春拍上，他的一幅名為《我的中國藍》的油畫，成交價為17.25萬元（約合台幣76.26萬元）；2013年12月7日，在北京瀚海拍賣的秋拍上，他的一幅名為《你是我的毒藥，我是你的傳奇》的油畫，以40.25萬元（約合台幣178萬元）的價格成交。而早在2006年，東方涂欽衣服《摩登女郎》就拍出30.8萬（約合台幣136萬元），「十幾年前，能把一張作品賣到30多萬的，屈指可數」。

對於張本才落馬原因，報導引述接近上海市人民檢察院的知情者孫曉華（化名）說法指出，張本才到上海工作後，很多大案都是最高檢指派到上海辦理，其中涉及檢法溝通協調，跟監委協調等環節，「有些案情非常複雜，不排除他在涉及某些案件的辦理時出問題的可能性」。

上海 北京

延伸閱讀

陸疫情升溫 上海部分區域11日起再核酸檢測

大陸疫情新增164例 內蒙古佔130例

上海進博會 11月5日如期舉行

伊能靜狂讚上海「有家的感覺」陸網友意外扯大S成焦點

相關新聞

杭州「冰雪大世界」火災4人搶救無效死亡 責任人被控制

大陸杭州臨平區「冰雪大世界」9日起火，使得大樓內附近的杭州灣建材市場發生火災，截至當日19時，累計送醫救治11人，另有1...

四川阿壩州馬爾康市連5震 成都市區震感強烈

根據中國地震台網，四川阿壩州馬爾康市今天凌晨發生數次地震，最新一起發生在1時28分，規模6.0。地震台網官方微博推文，成...

重複快速射電暴 中國天眼發現首例

科學家通過「中國天眼」FAST發現了迄今為止唯一一例持續活躍的重複快速射電暴FRB 20190520B，並將其定位於一個...

白雲車站完成鋼結構「花瓣」

廣州白雲火車站約4000噸鋼結構「花瓣」拼裝完成。

上海迪士尼開放 網搜飆破8成

上海迪士尼度假區9日宣布，星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道將於6月10日起恢復運營，而上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假...

才幫北京摘金 谷愛凌為美申奧 陸網友：當時歡呼算啥？

谷愛凌7日出席《時代》（Time）雜誌的活動，宣布將擔任美國申辦2030年或2034年冬奥的大使。在4個月前，她才代表中國大陸於北京冬奧摘下2面金牌。她的名言是：「當我在中國時，我是中國人；當我去美國時，我是美國人。」谷愛凌擔任美國鹽湖城申奧大使，引發大陸民眾議論，有人認為她的做法不妥，未來更不應該代表美國出賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。