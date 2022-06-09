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杭州臨平一冰雪樂園附近發生火災 7獲救、5燒傷

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
杭州臨平區「冰雪大世界」附近9日上午發生大火，截至11時09分，已營救7人，其中5人燒傷。（圖／取自大象新聞）
杭州臨平區「冰雪大世界」附近9日上午發生大火，截至11時09分，已營救7人，其中5人燒傷。（圖／取自大象新聞）

大陸杭州臨平區的冰雪樂園「冰雪大世界」附近9日上午發生大火，網路流傳的影片顯示，有深色濃煙從一市場店鋪窗口竄出，好幾個人跳窗逃生。截至11時09分，已營救7人，其中5人燒傷，一人吸入有毒氣體，都已經送往醫院。

河南廣播電視台旗下平台「大象新聞」報導，火災發生地附近一家商鋪老闆張先生表示，上午10點左右，他看到商鋪2樓有濃煙竄出，沒過多久，濃煙越來越大，張先生的微信群組裡也陸續有人發布火災影片，「看到有人從2樓窗戶裡面往下跳。」

另一名附近商鋪老闆說，「我也是聽旁邊人說的，好像是因為冰雪大世界裡面施工燒電焊，火星炸到海綿上起火速度非常快，周圍幾乎瞬間都著（火）了。」消防和救護車趕到後，醫護人員將傷者送往醫院治療。

澎湃新聞報導，9日上午11點40分左右，店鋪位於「冰雪大世界」所在市場對面的一個商家指出，大約一小時前，他聞到一股燒焦的味道，出門看對面市場冒出了滾滾濃煙，但從他所在的位置沒有看見明火。該商家說，目前消防、醫療救援人員已趕到現場，他看到有傷者被抬出，現在濃煙已經小了很多。

事發地附近一家車行的工作人員表示，早上他們這裡發生了火災，有聽到爆炸聲，濃煙很大，多人受傷，她的女兒也被燒傷，已送去醫院，他們現在都在醫院。

據了解，起火的冰雪大世界所在區域為一裝飾城，有大量裝飾及車行相關店鋪。一名杭州市民提到，冰雪大世界裡面有滑冰場所，所在樓棟裡除了車管部門，商鋪不多，但周邊區域有大量車行，因此汽車、電動車較多。

火災 醫護人員

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