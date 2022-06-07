西安—阿拉木圖 全貨運航線開通
5日，一架滿載50噸高附加值貨物的全貨機自西安機場騰空而起，直飛阿拉木圖國際機場，標誌著西安至阿拉木圖全貨運航線開通。
中新社報導，此次開通的西安至阿拉木圖航線由順豐航空採用波音B767—300F機型執飛，計畫每周1班，後期將根據市場需求動態調整執飛頻率，預計全年運輸國際貨郵達1500噸左右。
據介紹，西安至阿拉木圖航線的開通將有效促進陝西與中亞地區雙邊貿易，同時以西安和阿拉木圖為中轉點，充分利用兩地機場的國際網路通達性，聯動全球市場，銜接通達亞洲、歐洲、美洲、非洲的40餘個主要城市，提升地區國際物流暢達能力。
這條航線也是今年繼「西安—大阪」全貨運航線後，西安機場開通的又一條國際貨運航線。至此，西安機場全貨運航線累計開通數量達40條，其中國際貨運航線數量21條。
西安至阿拉木圖航線的開通，拓寬中哈兩國空中貿易通道，是西安機場深度融入共建一帶一路大格局，充分發揮地理位置優勢，構築內陸地區「效率高、成本低、服務優」的國際貿易通道的重要舉措，為深入推進陝西乃至西北地區企業拓展中亞市場，促進與一帶一路沿線國家經貿往來、互聯互通和區域協同發展注入新動能。
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