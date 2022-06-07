河林共治 新疆兵團找回綠意

隨著大陸河（湖）長制、林長制的全面實施，新疆持續推進對中國大陸最長內陸河新疆塔里木河的綜合治理。在塔里木河新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市部分河段，河水一望無際，沿岸植被翠綠，空氣清新，越來越多的水鳥選擇來此棲息。

中新社報導，近年來，新疆兵團全面建立河（湖）長制和林長制，推動河（湖）長、林長從有名向有實轉變，「河林共治」使得轄區河湖環境整潔優美，林地煥發勃勃生機，生態環境持續改善。

目前新疆兵團及相關師市、團場均設立河（湖）長制辦公室，已建立起比較完備的河（湖）長制責任體系。

在管理好河湖的同時，新疆兵團還統籌推進綠化，加大森林資源保護和修復，築牢生態安全屏障。目前，新疆兵團四級林長組織體系全面建立。

新疆兵團第一師阿拉爾市托喀依鄉積極開展林長制工作，保護發展森林資源。「我們每個月由林長和副林長開展一次巡林工作，主要是查看林長公示牌有沒有損壞，是否存在火災隱患、非法占用林地等情況。」托喀依鄉下屬村級林長高翔說，看著一棵棵胡楊樹長大，不僅起到了防風固沙的作用，也美化了環境，保護了生態。我們守護著這片胡楊林，這片胡楊林也守護著我們。

數據顯示，截至目前，新疆兵團森林覆蓋率達19.16%，森林蓄積量增加至3511萬立方公尺。2021年，新疆兵團完成造林面積67萬餘畝，比上年增長1.7倍。