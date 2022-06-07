河林共治 新疆兵團找回綠意

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

隨著大陸河（湖）長制、林長制的全面實施，新疆持續推進對中國大陸最長內陸河新疆塔里木河的綜合治理。在塔里木河新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市部分河段，河水一望無際，沿岸植被翠綠，空氣清新，越來越多的水鳥選擇來此棲息。

中新社報導，近年來，新疆兵團全面建立河（湖）長制和林長制，推動河（湖）長、林長從有名向有實轉變，「河林共治」使得轄區河湖環境整潔優美，林地煥發勃勃生機，生態環境持續改善。

目前新疆兵團及相關師市、團場均設立河（湖）長制辦公室，已建立起比較完備的河（湖）長制責任體系。

在管理好河湖的同時，新疆兵團還統籌推進綠化，加大森林資源保護和修復，築牢生態安全屏障。目前，新疆兵團四級林長組織體系全面建立。

新疆兵團第一師阿拉爾市托喀依鄉積極開展林長制工作，保護發展森林資源。「我們每個月由林長和副林長開展一次巡林工作，主要是查看林長公示牌有沒有損壞，是否存在火災隱患、非法占用林地等情況。」托喀依鄉下屬村級林長高翔說，看著一棵棵胡楊樹長大，不僅起到了防風固沙的作用，也美化了環境，保護了生態。我們守護著這片胡楊林，這片胡楊林也守護著我們。

數據顯示，截至目前，新疆兵團森林覆蓋率達19.16%，森林蓄積量增加至3511萬立方公尺。2021年，新疆兵團完成造林面積67萬餘畝，比上年增長1.7倍。

新疆

延伸閱讀

新疆1-5月 新增就業逾26萬人

新疆禁令效應 太陽能轉單來了

新疆推技職培訓 已達全年目標9成

聯合國人權官員新疆行程受限 德國外交部失望

相關新聞

鄱陽湖老朋友江豚、胭脂魚回歸

中國大陸最大淡水湖鄱陽湖有著兩副「面容」：豐水期，煙波浩渺，銀鱗雀躍；枯水期，水落灘出，飛鳥雲集。水中魚、空中鳥、岸邊人...

環時：賓利車位風波已成反腐線索

「50輛賓利堵勞斯萊斯」風波在大陸網上持續發酵，由於牽涉到深圳國企高管，官媒環球時報發出銳評稱，於是，「車位糾紛」成了一...

管護20年 閩江河口濕地水鳥翱翔

蘆葦搖曳，白鷺翩飛，水波蕩漾。6月5日，端午節假期「巧遇」世界環境日，閩江河口國家濕地公園遊人絡繹不絕。

疫後鄉村遊熱絡 貴州民宿1.5萬家

吉他、非洲手鼓……端午假期，喜歡音樂的90後民宿主邱趙影與年輕遊客一起，在院子裡舉辦音樂會。晚上民宿燈火闌珊，在露天陽台...

廣東森林增至1.58億畝

2022年6月5日是第51個世界環境日。廣東省林業局表示，20世紀80年代至今，廣東綠色版圖不斷擴大，森林覆蓋率由30%...

泰女學中文逐夢 嫁進成都當教師

「學中文改變了我的人生。因為學中文，我收穫了事業、愛情，現在的生活很幸福。」近日，長髮齊胸、長相清秀的成都大學泰語外教林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。