防治荒漠化 甘肅赴沙國分享

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

草方格防沙治沙技術、植被恢復和繁育技術、節水灌溉技術、青藏鐵路治沙工程、敦煌莫高窟防沙體系……以甘肅省等為代表的中國大陸多地正將這些行之有效的生態恢復理念和技術推向世界。

新華社報導，近日，沙烏地阿拉伯在首都利雅得舉辦了首屆國際綠化技術論壇暨展會。大會聚焦荒漠化防治、植樹造林、灌溉技術、節約水資源等領域，邀請世界多國專家學者、企業參會參展，分享經驗成果。

遠在中國大陸西部的甘肅省受邀參展。甘肅省人民政府外事辦公室、甘肅省林業和草原局帶頭組織中國科學院西北生態環境資源研究院、蘭州大學、甘肅省農業科學院、甘肅省水利科學研究院、甘肅省治沙研究所等單位參加了此次展會。

甘肅省人民政府外事辦公室亞非處處長李太安介紹，受新冠肺炎疫情影響，遠在甘肅的專家學者難以現場參加展會，但大家用文字、視訊、音訊等相關材料，製作成展板，並由甘肅省駐沙烏地阿拉伯商務代表協調印製、參展。

「我們在展會現場展出了27個展板。這些展板展示了甘肅在生態恢復、植被繁育、治沙防沙及乾旱水資源管理等方面的最新科研成果、技術與經驗，受到沙烏地阿拉伯關注。」李太安說。

據介紹，甘肅是中國大陸荒漠化危害最嚴重的省份之一。半個多世紀以來，甘肅不斷探索新技術、新理念、新措施，與風沙鬥爭，取得了矚目成就。「沙烏地阿拉伯也面臨著荒漠化問題，甘肅的經驗可以為沙烏地阿拉伯貢獻智慧。」李太安說。

荒漠化已成為一個不容忽視的全球性環境和社會難題。中東地區面臨著「嚴峻氣候挑戰」，包括「對經濟構成迫在眉睫風險」的沙漠化。2021年，沙烏地阿拉伯在推進「2030願景」建設的過程中，先後提出「綠色沙特」「綠色中東」倡議，旨在通過區域協作，分享經驗技術，通過加強生態恢復和氣候治理等相關措施，提高人民生活質量。

沙烏地阿拉伯 中東

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