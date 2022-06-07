鄱陽湖老朋友江豚、胭脂魚回歸

中國大陸最大淡水湖鄱陽湖有著兩副「面容」：豐水期，煙波浩渺，銀鱗雀躍；枯水期，水落灘出，飛鳥雲集。水中魚、空中鳥、岸邊人構成了鄱陽湖複雜的生態環境系統，但人鳥爭食、漁業資源衰減等問題一度困擾著這片國際重要溼地。

新華社報導，隨著長江重點水域「十年禁漁」等生態修復措施的落實，鄱陽湖環境正發生嬗變，「人退豚進、人鳥共處、人湖相依」的新故事在這個大湖不斷演繹。

「江面上的紅色漂浮物，竟是江豚在分娩！」今年4月，生態攝影愛好者余會功在贛江南昌段水域捕捉到這一幕：江豚寶寶脫離母體後入水，被江豚媽媽頂至水面呼吸。

江豚被稱為「長江的微笑」，是長江生態健康的指示物種。大陸農業農村部2018年發布的數據顯示，鄱陽湖約有江豚457頭，幾乎占中國大陸江豚總數的「半壁江山」。

近來，居住在南昌城區的人們驚喜地發現，一些江豚從鄱陽湖遊進贛江「進了城」。南昌市揚子洲鎮一處寬闊的江灣圩堤，成了「豚粉」們的「打卡」勝地。

「江豚集中出現和生活在一片水域，說明這裡的水環境很好。」江西省科學院生物資源所研究員戴年華說，力度空前的生態修復行動在江西開展，為江豚棲息繁衍創造了良好條件。

近年，江西致力促進經濟社會發展與流域資源環境承載力相協調，2018~2021年，鄱陽湖流域生態綜合治理總投資逾人民幣889億元。

江西省水生生物保護救助中心研究員戴銀根說，從生態提升中獲益的不僅是江豚，鄱陽湖近十年來首次發現大規模刀魚群體，近乎絕跡的鳤再現「江湖」，長江江西段監測到最大規格的胭脂魚……越來越多的「老朋友」正不斷回歸。