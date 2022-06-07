泰女學中文逐夢 嫁進成都當教師
「學中文改變了我的人生。因為學中文，我收穫了事業、愛情，現在的生活很幸福。」近日，長髮齊胸、長相清秀的成都大學泰語外教林青坐在一間教室內，用流利的普通話（國語）講述自己的中文情結。
中新社報導，今年29歲的林青來自泰國四色菊府，受中國鄰居影響，從小她便對中國充滿好奇和嚮往。2011年，林青考入泰國孔敬大學，學習漢語國際教育專業，開始了中文學習之路。次年，得益於學校與西南大學的交流項目，她飛往重慶留學，第一次踏上中國的土地。
留學期間，林青與來自成都的丈夫相識相戀，碩士畢業後成為一名成都媳婦，定居蓉城。去年，兩人有了愛情的結晶。這段甜蜜的經歷讓林青意識到，語言是泰中民眾交流的起點，兩國日益密切的交流合作都建立在語言互通的基礎上。出生於教師世家的林青逐漸萌生了在中國當一名泰語教師的夢想。
2020年初，林青通過努力，成為成都大學的一名泰語外教。站在講台上的她熱情洋溢，很受學生歡迎。製作泰式青木瓜沙拉、跳泰國傳統舞蹈等內容也被林青帶進課堂，讓學生在學習泰語的同時，加深對泰國文化的瞭解。
「光學詞彙、語法是不够的，要學好一門語言，須學習其背後文化內涵。」林青說，90分鐘課程，她至少備課4小時以上。
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