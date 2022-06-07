廣東森林增至1.58億畝

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022年6月5日是第51個世界環境日。廣東省林業局表示，20世紀80年代至今，廣東綠色版圖不斷擴大，森林覆蓋率由30%提升到58.7%，森林面積從6900萬畝增加到1.58億畝，森林蓄積量增長到6.24億立方公尺，森林公園濕地公園、自然保護區等自然保護地數量也穩步增長，成為大陸最綠省分之一。

中新社報導，長期以來，廣東實施宜林荒山、荒地荒灘造林，開展水鳥生態廊道、森林生態廊道建設，加大重點區域生態修復力度，推動森林質量精準提升、森林碳匯、生態景觀林帶、森林進城圍城、沿海防護林等重點生態工程建設，走科學、生態、節儉綠化發展之路。

目前，廣東省21個地級以上市已全部加入創建國家森林城市行列，已建成11個國家森林城市，基本建成珠三角國家森林城市群。此外，廣東推動近1000個森林公園、濕地公園免費向公眾開放，每年約有1.5億人次享受到生態福利，實現「300米見綠、500米入園」、「推窗見綠、出門進林」目標。

廣東省林業局有關負責人表示，今後，廣東將構建「一鏈兩屏多廊道」（一鏈指南部海洋生態保護鏈，兩屏指北部環形生態屏障和珠三角外圍屏障，多廊道指通山達海的生態廊道網路系統）生態安全格局，落實科學綠化要求，高標準推進綠美廣東、古樹名木保護等行動，全域創建國家森林城市。

廣東 濕地公園 森林公園

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