管護20年 閩江河口濕地水鳥翱翔

蘆葦搖曳，白鷺翩飛，水波蕩漾。6月5日，端午節假期「巧遇」世界環境日，閩江河口國家濕地公園遊人絡繹不絕。

中新社報導，位於福州市長樂區閩江入海口南側的閩江河口濕地，地處東亞-澳大利西亞候鳥遷徙通道中間地帶，跨3個鄉鎮13個行政村，總面積約2100公頃，以河口淺灘為主，由鱔魚灘、周邊潮間帶和河口水域組成，被譽為「大陸十大魅力濕地」之一。

今年62歲的濕地管護員林發金見證了閩江河口濕地的生態「蝶變」。他回憶道，20年前，閩江河口濕地填海造地頻發、魚塘開挖星羅棋布、汙水肆意排放、垃圾遍布灘塗、灘塗養殖比比皆是、外來植物互花米草肆意瘋長，造成生態日漸退化。

當年，林發金在濕地內擁有400多畝養殖基地，主產對蝦、海蟶、紅蟳等海產品。在當地，像他這樣的養殖戶有數十戶。但濕地內開展坑塘和水面浮動設施養殖，易造成水質汙染，影響魚類、鳥類棲息和繁殖，不利於保護生物多樣性。

2003年，閩江河口濕地縣級自然保護區設立，十年內實現了從縣級到省級再到國家級三級跳；通過對養殖塘全面「退養還濕」、吸收轉化養殖戶為濕地管護員、種植紅樹林等植物恢復植被、清理海漂垃圾改善濕地生態環境等多種舉措，系統推進濕地生態恢復。

林發金成為村裡第一個簽署退養協議的養殖戶，搖身一變成了濕地守護者。每天5時多，林發金帶領10多名管護員，趁著退潮撿拾2個多小時海漂垃圾；隨後分成3組，騎著摩托車，沿著梅花濕地鱔魚灘到阜山濕地巡邏，盯防討小海、張網捕鳥、破壞紅樹林等行為。

去年8月，林發金在清理海漂垃圾時發現了8隻東方白鸛。這是閩江河口濕地開展候鳥監測以來，發現東方白鸛數量最多的一次。他說，收復了「失地」，喚回了兒時常見的飛鳥。

20年接力，閩江河口濕地從昔日垂危走向了新生。目前，閩江河口濕地保護區共發現鳥類266種，其中水鳥152種，有大量雁鴨類、鴴鷸類、鷺類和鷗類，占福建省水鳥總種數的80.4%。據不完全統計，每年在此遷徙停歇水鳥總數超過5萬隻。