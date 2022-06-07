疫後鄉村遊熱絡 貴州民宿1.5萬家

吉他、非洲手鼓……端午假期，喜歡音樂的90後民宿主邱趙影與年輕遊客一起，在院子裡舉辦音樂會。晚上民宿燈火闌珊，在露天陽台上喝著小酒兒、聽著音樂的遊客們，情不自禁地跟隨音樂輕輕搖擺，在曠達的山野裡把酒言歡。

中新社報導，「民宿裝修到一半時新冠肺炎疫情開始爆發，當時也曾想過放棄，但最後堅持下來反而有不錯的收穫。」邱趙影說，3年前寨沙侗寨只有四家民宿，到目前為止寨子裡已經開了31家。

邱趙影所在的寨沙侗寨位於世界自然遺產地梵淨山腳下，綠樹環抱的村寨猶如陶淵明筆下的世外桃源一般，自2018年梵淨山申遺成功後就成為梵淨山一帶最熱門的下榻之地，當年寨沙侗寨有68家農戶開辦了農家樂。

在外工作的邱趙影看到梵淨山旅遊火爆後，2019年下半年回到寨沙侗寨，把親戚家的老房子改造成民宿，經過一年多打造，坐落在半山腰、可俯瞰侗寨美景的「梵淨山過雲山居」2020年國慶節開業迎客。

讓邱趙影感到欣慰的是，大陸國慶假期民宿幾乎天天客滿，甚至出現一房難求。一年下來，邱趙影的民宿收入70多萬元（人民幣，下同），這也讓他對後疫情時代民宿行業不再那麼悲觀。

數據顯示，2021年途家平台上的鄉村民宿訂單量，同比2020年增長三成，為鄉村房東創收逾20億元。作為旅遊大省的貴州，疫情以來民宿經濟逆勢上揚，目前民宿客棧總量約1.5萬家，遠超星級飯店總規模，成大陸民宿發展潛力最大地區之一。

在貴州省社會科學院貴州旅遊發展研究中心副主任鄧小海看來，隨著鄉村遊和近郊遊成為後疫情時代旅遊的主力軍後，民宿行業的增長態勢並沒被沖散，小而精的特性賦予了民宿快速融入旅遊產業各要素、各環節，使其成為後疫情時代旅遊業發展中最活躍的因素。