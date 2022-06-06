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第25屆上海國際電影節 因疫宣布延期一年

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
2021年第24屆上海國際電影節在上海文化廣場舉行。新華社
2021年第24屆上海國際電影節在上海文化廣場舉行。新華社

作為中國大陸首個，獲得國際電影製片人協會認可的國際A類電影節，上海國際電影節組委會6日公告稱，第25屆電影節將順延至明年舉辦，並指將於條件允許的情況下，在下半年展開相關影展和主題活動。

上海國際電影節（Shanghai International Film Festival），自1993年起由中國國家電影局、中央廣播電視總台、上海市人民政府主辦，是中國第一個獲國際電影製片人協會認可的國際A類電影節，也是全球15個國際A類電影節之一。

電影節主要包含四大部分，包括包括競賽部分金爵獎、國際電影展覽放映、國際電影交易市場，及金爵國際電影論壇暨亞洲新人獎評選，一般於每年6月中旬舉辦。

2020年，因新冠疫情爆發，該年上海國際電影節從6月延期至7月25日到8月2日舉辦，並取消金爵獎、亞洲新人獎的評選，採線上、線下結合方式舉行，如今2022年再次因疫延期，並順延長達一年，或與當前上海面臨的防疫壓力更為嚴峻有關。

上海國際電影節組委會6日公告稱，原定於2022年6月舉辦的第25屆上海國際電影節順延至明年舉辦。

公告指出，向關心支持上海國際電影節的社會各界人士表示由衷的感謝和誠摯的歉意。我們將在條件允許的情況下，於今年下半年陸續策劃舉行有關影展和主題活動，共同分享電影藝術和電影活動帶給我們的愉悅體驗。

電影 上海 新人

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