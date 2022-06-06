內蒙古官方報告　呼和浩特超4成旅遊業可能倒閉

在本土疫情反覆下，中國大陸旅遊業面臨嚴峻考驗，據內蒙古呼和浩特市統計局近日刊發報告揭露，當前該市已有44.5%的旅遊企業面臨嚴重困難，可能倒閉，另有24.7%的企業正在停業，且停業時間為90日至一年不等。

呼和浩特是內蒙古自治區首府，人口344.6萬。對於旅遊企業面臨的困境，呼和浩特市統計局於五月下旬起，與該市文旅局對157戶旅遊企業進行調研。

《呼和浩特市旅遊企業發展情況調研報告》顯示，目前，全市有44.5%的旅遊企業面臨嚴重困難，可能倒閉；24.7%的企業停業，且停業時間在90日至一年不等；25.3%的企業經營面臨部分困難，經營勉強維持；3.4%的企業經營出現一些困難，但經營總體保持穩定；僅有2.1%的企業經營情況正常。

報告指出，呼和浩特市旅遊企業面對市場困境和嚴峻形勢，正在積極探索發展路徑，但業務量急劇下降、從業者自主離職較多、資金短缺等問題依然突出。

另與去年同期相比，2022年5月，呼和浩特旅遊企業中，訂單量減少50%以上的佔92.5%，營業收入減少50%以上的佔91.8%。為此，這些企業正透過降低成本、調整內部結構、轉型、降薪、裁員、停工或發展副業等方式應對。

報告提出三方面對策及建議，一是助推企業轉型自救，創新調整業務範圍；二是提升員工發展預期，有效穩定人員隊伍；三是加大資金支持力度，解決企業實際困難。

值得注意的是，雖近期上海、北京等地本土疫情趨緩，中國大陸份城市也陸續恢復跨省旅遊，但據大陸國家衛健委、內蒙古衛健委6日通報數據顯示，前一日，內蒙古報告新增本土確診病例16例（均在錫林郭勒盟），另本土無症狀感染者33例，其中呼和浩特市1例、錫林郭勒盟32例，疫情再次復燃。