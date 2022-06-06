千島湖建水質監測站 保障飲用水安全

根據浙江省淳安縣消息，浙皖交界水質自動監測超級站日前在千島湖啟動建設。項目建成投用後，飲用水源地千島湖的全域護水智治體系將得到進一步完善，飲用水水質安全的數位化監測保障能力也將迎來提升。

中新社報導，此前，浙江淳安、安徽歙縣兩地簽署「共護一江水同築共富路」戰略合作框架協議，約定通過業務聯通、人才聯動，建成合作平台，實現互惠互利和共同發展。

自2019年千島湖配供水工程正式通水後，保障下游地區1300萬人口的飲用水安全，成為千島湖重要的責任使命。

儘管千島湖出境斷面水質始終保持Ⅰ類，地表水交接斷面、集中式飲用水水源地水質達標率也一直保持100%，但從多年監測數據來看，其面臨的汙染風險仍不可小覷。

如重金屬、持久性有機汙染物及新汙染物質等指標卻一直缺少實時監控手段。當前在浙皖交界街口斷面的自動監測設施，雖能滿足水質考核要求相關要求，但對保障飲用水源地水質安全方面的針對性監測稍顯不足，監測監控能力需進一步加強。

此次啟動建設的浙皖交界水質自動監測超級站，除了能完整覆蓋一般監測項目外，還新增了包括63種重金屬、900餘項（160種定量和800多種半定量）持久性有機汙染物和新汙染物質，以及多級生物預警等1000餘項事關飲用水安全的指標，是浙江省首個啟動建設的水質自動監測超級站，也是中國大陸範圍內監測項目最多的自動監測站之一，將為保障千島湖飲用水水質安全提供更全面、高效且極具針對性的技術支撐。