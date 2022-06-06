千島湖建水質監測站 保障飲用水安全

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據浙江省淳安縣消息，浙皖交界水質自動監測超級站日前在千島湖啟動建設。項目建成投用後，飲用水源地千島湖的全域護水智治體系將得到進一步完善，飲用水水質安全的數位化監測保障能力也將迎來提升。

中新社報導，此前，浙江淳安、安徽歙縣兩地簽署「共護一江水同築共富路」戰略合作框架協議，約定通過業務聯通、人才聯動，建成合作平台，實現互惠互利和共同發展。

自2019年千島湖配供水工程正式通水後，保障下游地區1300萬人口的飲用水安全，成為千島湖重要的責任使命。

儘管千島湖出境斷面水質始終保持Ⅰ類，地表水交接斷面、集中式飲用水水源地水質達標率也一直保持100%，但從多年監測數據來看，其面臨的汙染風險仍不可小覷。

如重金屬、持久性有機汙染物及新汙染物質等指標卻一直缺少實時監控手段。當前在浙皖交界街口斷面的自動監測設施，雖能滿足水質考核要求相關要求，但對保障飲用水源地水質安全方面的針對性監測稍顯不足，監測監控能力需進一步加強。

此次啟動建設的浙皖交界水質自動監測超級站，除了能完整覆蓋一般監測項目外，還新增了包括63種重金屬、900餘項（160種定量和800多種半定量）持久性有機汙染物和新汙染物質，以及多級生物預警等1000餘項事關飲用水安全的指標，是浙江省首個啟動建設的水質自動監測超級站，也是中國大陸範圍內監測項目最多的自動監測站之一，將為保障千島湖飲用水水質安全提供更全面、高效且極具針對性的技術支撐。

水質

延伸閱讀

喝到頭前溪好水 新竹縣7月啟動固定式水質自動監測

2022建築園冶獎評選出爐 台中水利局獲4大獎

氣候異常、各地魚蝦大量病蟲害 南市府籲加強預防減損失

改善龍潭大池水質 多層複合濾料淨化系統啟用典禮

相關新聞

疫情趨緩 陸端午出遊人次回升

大陸疫情趨緩，經過清明、五一的低迷後，旅遊市場在端午節出現復甦。文旅部數據顯示，端午假期出遊人次和收入雖較去年同期下滑，...

2022世界清潔能源裝備大會吉祥物發布

2022世界清潔能源裝備大會將於8月27日至29日在四川省德陽市舉辦。近日，德陽舉行了大會倒計時100天主題活動，正式發...

浙江野生動物790種 占大陸總數3成

《浙江省生態環境狀況公報》（公報）4日發布，公報顯示，該省生態環境持續改善，共有野生動物790種，約占中國大陸總數的30...

千島湖建水質監測站 保障飲用水安全

根據浙江省淳安縣消息，浙皖交界水質自動監測超級站日前在千島湖啟動建設。項目建成投用後，飲用水源地千島湖的全域護水智治體系...

中越班列鐵路快通 跨境雙向運行

南寧海關4日介紹，中國大陸首列採用海關「鐵路快通」業務模式跨區域出口的中越國際班列，當天到達越南同登火車站。

成都國際班列 首開至尼泊爾

4日，伴隨著一聲悠長的汽笛聲，滿載著日用百貨和電子配件等貨物的國際班列從成都國際鐵路港緩緩駛出，駛向尼泊爾首都加德滿都。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。