浙江野生動物790種 占大陸總數3成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

《浙江省生態環境狀況公報》（公報）4日發布，公報顯示，該省生態環境持續改善，共有野生動物790種，約占中國大陸總數的30%；約有高等植物6100餘種，約占中國大陸總數的17%。

中新社報導，根據公報，目前浙江全省林地面積658.87萬公頃，森林面積608.12萬公頃，按該省同口徑計算（含一般灌木林），森林覆蓋率為61.17%，繼續位居中國大陸前列。現有省級以上公益林4567.09萬畝，省級以上自然保護區27個，其中國家級11個、省級16個。

生物多樣性是人類生存和發展的重要基礎。公報顯示，浙江共有野生動物790種，約占中國大陸總數的30%，其中國家一級、二級保護野生動物192種，中華鳳頭燕鷗、華南梅花鹿、黑麂等均是以浙江為主要分佈區的珍稀瀕危野生動物。浙江省約有高等植物6100餘種，約占中國大陸總數的17%，其中國家一級、二級重點保護野生植物115種，浙江特有種超過200個，其中不乏聞名於世的百山祖冷杉、普陀鵝耳櫪、天目鐵木等物種。

去年，浙江深入推進29個重點區域生物多樣性調查評估，發現新物種8個。

生物多樣性「家底」越來越厚，離不開生態環境的持續改善。公報全面展示過去一年浙江生態環境持續向好。如該省地表水省控斷面達到或優於Ⅲ類水質比例為95.2%，同比上升1.3個百分點。11個設區城市環境空氣質量均達到國家二級標準；環境空氣質量（AQI）優良天數比率為94.4%；PM2.5年均濃度為24微克／立方米，比上一年下降4.0%。

梅花鹿 PM2.5

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