2022世界清潔能源裝備大會吉祥物發布

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
2022世界清潔能源裝備大會吉祥物清清（左）和源源，胸前齒輪圖案，傳遞智慧製造與綠色能源的理念。圖／本報四川德陽傳真
2022世界清潔能源裝備大會吉祥物清清（左）和源源，胸前齒輪圖案，傳遞智慧製造與綠色能源的理念。圖／本報四川德陽傳真

2022世界清潔能源裝備大會將於8月27日至29日在四川省德陽市舉辦。近日，德陽舉行了大會倒計時100天主題活動，正式發布大會吉祥物、LOGO和宣傳語。大會官網、官方微博、微信公眾號、視頻號、抖音號等也同時上線。

此次大會吉祥物為兩隻「小可愛」，分別叫「清清」和「源源」，結合大熊貓和三星堆元素設計，凸顯出大會主辦地德陽源遠流長的古蜀文化。其中，「清清」頭戴三星堆面具樣式的頭箍，手拿著撥浪鼓，鼓面的水輪機核心部件「轉子」圖案象徵著水電。「源源」頭戴太陽輪圖案的髮夾，手拿風車，是風輪發電的象徵。

此外，「清清」、「源源」胸前還有齒輪圖案，傳遞智慧製造與綠色能源的理念。

大會Logo則以立體的地球造型作為核心，使用黃、桔、紅、藍、綠5種顏色搭配，寓意全球化的智慧與清潔能源所呈現的美好未來圖景。同時，活動還發布了大會的宣傳語：「新能源·新智造·新時代」。

據介紹，此次大會將秉持「國際化、專業化、市場化」主旨，聚焦清潔能源裝備產業發展熱點和前瞻性問題，著力實現會展集聚帶動產業集聚。會議期間，將舉辦開幕式、主論壇、政策解讀、產業對接、分論壇等，同期舉辦世界清潔能源裝備展覽會、示範應用場景參觀考察等配套活動。

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