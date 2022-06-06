成都國際班列 首開至尼泊爾

4日，伴隨著一聲悠長的汽笛聲，滿載著日用百貨和電子配件等貨物的國際班列從成都國際鐵路港緩緩駛出，駛向尼泊爾首都加德滿都。這是成都首趟開往南亞國家的國際貨運班列。

中新社報導，據悉，該趟列車從成都出發經蘭州、格爾木、拉薩至日喀則市，經吉隆口岸出境，後採用公路集裝箱運輸，最終抵達尼泊爾首都加德滿都，全程約2800公里。

成都軒鑫供應鏈管理有限公司董事長湯豐朝介紹，與以往傳統汽車和海運運輸模式相比，國際班列更具安全可靠性，大幅縮短了全程運輸時效，是一種更為高效快捷的運輸通道，運輸時長較傳統路徑物流時間節約了20天。

成都國際鐵路班列有限公司副總經理王偉琨表示，該趟班列填補了成都南亞國際貨運班列的空白，為成都同南亞國家貿易開闢了一條新路徑、新通道，該班列也將融入南亞經貿走廊的物流主動脈，深入中巴經濟走廊沿線地區，對於拓展南亞市場，促進區域物流暢通，擴大雙方貿易水平，推進區域經濟高質量發展具有重要的意義。

目前，成都國際鐵路港實現國際班列、中歐班列、西部陸海新通道班列等穩定運行和有機銜接，從內陸腹地變為開放前沿。下一步成都國際鐵路港將構建國際鐵路通道、鐵海聯運通道，優化服務營造良好營商環境，提升國際門戶樞紐能級。