中越班列鐵路快通 跨境雙向運行

南寧海關4日介紹，中國大陸首列採用海關「鐵路快通」業務模式跨區域出口的中越國際班列，當天到達越南同登火車站。

中新社報導，該趟班列載有發動機成套組件、方向柱、汽油發動機等貨物共計34個集裝箱，重量1064噸、價值112萬美元。6月3日，從重慶駛抵廣西憑祥鐵路口岸後，南寧海關所屬憑祥海關關員為其快速辦理相關出境手續，該列車順利駛向越南。

稍早前的5月29日，由憑祥鐵路口岸入境的跨區域「鐵路快通」進口中越班列順利抵達重慶，如今隨著出境班列的順利開行，標誌著中越班列「鐵路快通」模式實現跨區域雙向貫通。

憑祥海關監管科科長王偉復介紹，「鐵路快通」即「鐵路進出境快速通關」模式，在該模式下，符合條件的企業無需另行辦理轉關手續，海關通過鐵路艙單系統即對電子數據進行審核、放行、核銷，大幅提升口岸通行速度、節約費用成本。

以本列次出境列車為例，提前在重慶海關辦理完畢報關、查驗手續，到達口岸後，憑祥海關工作人員辦理艙單及運輸工具出境手續即可快速通關。

據瞭解，去年9月底，廣西已實現省內中越班列鐵路快通模式雙向貫通，此次鐵路快通模式進一步拓展至跨區域運行，將為企業帶來更大便利，西部陸海新通道中越鐵路跨境物流運能得到進一步提升。

廣西寧鐵國際物流有限公司憑祥分公司副經理李東暉介紹，以前跨區域轉運的進出口班列一般採取轉關模式，在始發地報關放行後，還要在出境口岸核銷驗鎖，不僅要多產生轉關申報、調箱、場地等費用，還要增加口岸滯留時間1-2天左右。鐵路快通較以往的轉關模式，能節約通關時間24小時，單箱還可節省費用200元人民幣以上。