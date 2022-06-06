中越班列鐵路快通 跨境雙向運行

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

南寧海關4日介紹，中國大陸首列採用海關「鐵路快通」業務模式跨區域出口的中越國際班列，當天到達越南同登火車站。

中新社報導，該趟班列載有發動機成套組件、方向柱、汽油發動機等貨物共計34個集裝箱，重量1064噸、價值112萬美元。6月3日，從重慶駛抵廣西憑祥鐵路口岸後，南寧海關所屬憑祥海關關員為其快速辦理相關出境手續，該列車順利駛向越南。

稍早前的5月29日，由憑祥鐵路口岸入境的跨區域「鐵路快通」進口中越班列順利抵達重慶，如今隨著出境班列的順利開行，標誌著中越班列「鐵路快通」模式實現跨區域雙向貫通。

憑祥海關監管科科長王偉復介紹，「鐵路快通」即「鐵路進出境快速通關」模式，在該模式下，符合條件的企業無需另行辦理轉關手續，海關通過鐵路艙單系統即對電子數據進行審核、放行、核銷，大幅提升口岸通行速度、節約費用成本。

以本列次出境列車為例，提前在重慶海關辦理完畢報關、查驗手續，到達口岸後，憑祥海關工作人員辦理艙單及運輸工具出境手續即可快速通關。

據瞭解，去年9月底，廣西已實現省內中越班列鐵路快通模式雙向貫通，此次鐵路快通模式進一步拓展至跨區域運行，將為企業帶來更大便利，西部陸海新通道中越鐵路跨境物流運能得到進一步提升。

廣西寧鐵國際物流有限公司憑祥分公司副經理李東暉介紹，以前跨區域轉運的進出口班列一般採取轉關模式，在始發地報關放行後，還要在出境口岸核銷驗鎖，不僅要多產生轉關申報、調箱、場地等費用，還要增加口岸滯留時間1-2天左右。鐵路快通較以往的轉關模式，能節約通關時間24小時，單箱還可節省費用200元人民幣以上。

海關

延伸閱讀

俄文地圖也犯事 陸海關：「台北市標識」違背一中原則

陸鐵路端午疏運 日均540萬人次

俄方不再反對 中吉烏鐵路計劃明年開工

通關省24小時 中越鐵路快通首發

相關新聞

疫情趨緩 陸端午出遊人次回升

大陸疫情趨緩，經過清明、五一的低迷後，旅遊市場在端午節出現復甦。文旅部數據顯示，端午假期出遊人次和收入雖較去年同期下滑，...

2022世界清潔能源裝備大會吉祥物發布

2022世界清潔能源裝備大會將於8月27日至29日在四川省德陽市舉辦。近日，德陽舉行了大會倒計時100天主題活動，正式發...

浙江野生動物790種 占大陸總數3成

《浙江省生態環境狀況公報》（公報）4日發布，公報顯示，該省生態環境持續改善，共有野生動物790種，約占中國大陸總數的30...

千島湖建水質監測站 保障飲用水安全

根據浙江省淳安縣消息，浙皖交界水質自動監測超級站日前在千島湖啟動建設。項目建成投用後，飲用水源地千島湖的全域護水智治體系...

中越班列鐵路快通 跨境雙向運行

南寧海關4日介紹，中國大陸首列採用海關「鐵路快通」業務模式跨區域出口的中越國際班列，當天到達越南同登火車站。

成都國際班列 首開至尼泊爾

4日，伴隨著一聲悠長的汽笛聲，滿載著日用百貨和電子配件等貨物的國際班列從成都國際鐵路港緩緩駛出，駛向尼泊爾首都加德滿都。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。