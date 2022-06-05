中國八省城鎮化率超七成 較上年度提升

中國大陸在經濟發展的同時，也推動農村人口往城鎮聚集。據當前各省市發布統計公報顯示，2021年，大陸已有八個省市，城鎮化率超過70%，包含上海、北京、天津、廣東、江蘇、遼寧、浙江和重慶，比上一年度增加了一個。

據第一財經報導，根據當前大陸各地發布的2021年統計公報和公開數據顯示，重慶城鎮人口已達2,259.13萬人，佔重慶常住人口比重為70.32%，較2020年提高0.86個百分點，城鎮化率位居中西部第一。

此外，上海、北京、天津的城鎮化率均超過80%，其中，雖上海2021年統計公報未公布該年城鎮化率，但按2020年數據顯示，上海城鎮化率高達89.3%，仍為全大陸最高。同時，北京城鎮化率為87.5%、天津為84.88%。

第一經濟大省廣東，城鎮化率為74.63%，城鎮化率較高的地方來自珠三角城市，如深圳、佛山、東莞和珠海城鎮化率甚至超過九成；第二經濟大省江蘇方面，城鎮化率73.94%，與廣東相似。

而城鎮化率低於60%者分別為湖南、安徽、四川、新疆、河南、廣西、貴州、甘肅、雲南和西藏。其中，貴州54.33%、甘肅53.33%、雲南51.05%，均低於全國平均10%以上，最低的西藏，城鎮化率為36.61%。

據大陸國家統計局的數據顯示，2021年大陸城鎮常住人口為9億1,425萬人，城鎮化率為64.7%。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞指出，未來城鎮化率發展潛力較大的區域，是包括廣西、雲南、貴州以及四川南部等在內的大西南地區。

牛鳳瑞認為，這些地區雖然山地多、平地少，但人口也較為密集，原先因交通不便，經濟發展滯後，不過近年隨基礎設施改善，這些地方的經濟快速發展，工業化和城鎮化不斷加快。