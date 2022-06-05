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誰收錢的？躁父不滿11歲女兒買零食 狠甩收銀巴掌致腦震盪

香港01／ 撰文： 謝茜嘉
遼寧大連52歲男子不滿11歲女兒去超市買7元人民幣零食，於是到超市掌摑女收銀員。「西部决策網」影片截圖
遼寧大連52歲男子不滿11歲女兒去超市買7元人民幣零食，於是到超市掌摑女收銀員。「西部决策網」影片截圖

被打的女收銀員真的很無辜！遼寧大連早前發生1宗躁父打人事件，1名11歲女孩帶著百元現金，自行去超市購買7元人民幣（以下同）零食，過了半小時，女孩怕被爸爸懲罰，哭著折返超市提出退款，老闆娘答應將錢退還。惟隨後女孩的52歲吳姓爸爸來到超市，當場對21歲女收銀員狂摑一巴掌，致女生腦震盪，醫療費逾4600元人民幣。吳男其後被帶到派出所，被處以行政拘留3天。

據《西部决策網》報導，被打收銀員的媽媽曹女士轉述，當時有女孩買了1袋7元人民幣零食，但隨後折返哭著說「能不能把這錢退了？要不然我爸能打死我」，當時女兒負責收銀，問明老闆和老闆娘後便退了款。詎料退款後不到20分鐘，女孩與爸爸一同來到超市，查問「這錢是誰收的？」。曹女士的女兒承認收款後，吳男立即上前掌摑她的臉一巴，並指指點點地狂罵。

曹女士指出，女兒今年才21歲，從沒經歷過這些事，被打後瞬間懵了，老闆娘上前拉走吳男時，對方再度揮拳，幸老闆娘成功避開，之後吳男再踹了11歲女孩一腳。收銀員受傷後到醫院檢查，證實被打致腦震盪，醫療費逾4600元人民幣。

曹媽媽表示，超市報了警，派出所指吳男因「老婆跑了」，心情不好喝了點酒，所以做出這些事。吳男事後承認錯誤，認錯態度挺好，因此處以行政拘留3天。惟吳男一直沒向她們道歉，以及協商賠償，因此她們正循法律程序處理事件。

大陸網民紛紛炮轟吳男行為過份，「肯定是家暴的好手，那個是他老婆趕緊麻溜的跑吧，帶著娃跑」、「真爺們硬漢子，難怪老婆會跑」、「這種男人，只會拿孩子和女人出氣」、「希望當地社區關注一下那個小女孩，可能日子不好過」、「只是想說，他的女兒好慘，攤上這樣的爸爸，哎！」、「7元錢都捨不得讓小孩子花，到底為什麼要結婚？」、「支持收銀員走正規的法律程序告到底」。

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文章授權轉載自《香港01》

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