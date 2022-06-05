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廣西一小檢察院整頓新華書店 三天後反被上級整改

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
廣西全州縣人民檢察院六月一日對新華書店檢察勒令下架低俗讀物，結果反被上級的桂林人民檢察院指為「執法不當」，要求整改。（澎湃新聞）
廣西全州縣人民檢察院六月一日對新華書店檢察勒令下架低俗讀物，結果反被上級的桂林人民檢察院指為「執法不當」，要求整改。（澎湃新聞）

六月一日 廣西全州縣人民檢察院聯合縣教育局等部門檢查發現部分新華字典及兒童讀物存在低俗化內容與配圖的，執法人員當場責令下架整改。不料三天後，全州縣人民檢察院此舉反被上級指責執法不當，進行整改。

澎湃新聞報導，近日，人教版小學數學教材插圖以及各類兒童書籍因製作低俗，其插圖內容存在人物面貌醜陋詭異、場景行為不當等爭議，引發廣泛關注。

廣西全州縣為學生營造良好的讀書環境，促進學生身心健康發展，6月1日由縣人民檢察院聯合縣教育局、縣新聞出版局等部門工作人員對轄內2所小學、新華書店等城區多家書店對相關小學教材、少兒讀本進行專項督查。發現某些書店售賣的部分新華字典及兒童讀物存在低俗化內容與配圖的情況，執法人員當場責令下架整改。

三天後，「桂林檢察」微信號6月5日凌晨消息，桂林市人民檢察院發文稱，經核查，全州縣人民檢察院聯合開展對小學教材、少兒讀本的專項檢查存在履職不當行為，並已責成該院進行整改。

小學 教育局 兒童讀物

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