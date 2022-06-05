「中國地磚」嵌在巴黎埃菲爾鐵塔旁地上 三天後消失

巴黎埃菲爾鐵塔附近有一塊地磚缺失，一名中國留學生透過網路定製了一塊石磚，上面還寫了幾個字，引來很多人排隊打卡，不料才剛放上去幾天，這塊磚就不見了

5月30日，在法國留學的甄同學將一塊在中國國內定制的地磚鋪在了巴黎街頭，引來很多人排隊打卡。然而3日有網友通過社交媒體爆料稱，這塊地磚不見了！近日，

河北日報報導，一名自河北保守赴法國留學的甄同學五月間偶然發現埃菲爾鐵塔附近的地面有一處地磚缺失了一塊，剛好很想家的他瞬間有了主意。他在網上定製了一塊尺寸合適的石磚，石磚上寫著：「如果你想家了，可以站在這塊來自中國的石磚上」。

石磚寄來後，5月30日他就放在埃菲爾鐵塔旁的地面缺失處，消息傳出後，網路上這個只有短短15秒的視頻似乎是一夜火遍了全網，許多在法國的中國人都前去打卡。在這則新聞的評論區，不少網友都表示很感動，有網友表示，「那就常回家看看」，也有自稱在國外待過的網友表示，「莫名感動，在外面待過的人，都有一份深深的思念」。

還有網友說，這塊小小的磚，象徵的是中國人的浪漫……也有的說，這塊磚是遊子們的傳送門：「站在上面，彷彿一秒回到了祖國一般！」

然而6月3日，有ID為「巴黎小毅哥」的抖音博主視頻爆料稱，這塊引發海外遊子思鄉之情的地磚「不翼而飛了」。還有人在這處缺陷裡扔上了一個廢棄酒瓶。

這位博主在視頻中表示，「昨天晚上來還見到這塊神奇的磚，可是今天一早來它就不見了」。他表示，自己在四周找了半個小時也沒找到。