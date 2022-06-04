登頂聖母峰後返家要多久？陸男：輾轉七國流浪411天

登頂聖母峰（珠穆朗瑪峰）是不少登山家的夢想，但成功登頂後要歷經劫難才能回家恐怕就不在願望之列了。而有一名居住在四川成都的登山客「毛毛」自述，2021年5月12日登頂之後，等了411天、輾轉七國，其間曾被黑道綁架追殺、多次被捕，直到2022年5月28日才回到故鄉成都。

香港鳳凰週刊旗下「鳳凰Times」百家號6月4日報導，成都人毛毛2021年5月完成登頂之時，尼泊爾疫情急轉直下，回大陸的航班遭到熔斷。據毛毛的自述，完成登頂時他跪在地上給聖母峰磕了三個頭，說「謝謝您讓我圓夢了」，當時已接到通知，南坡大本營有人感染新冠肺炎，北坡隊員上到7,300公尺被趕下山。

後來他從盧卡拉機場搭機到加德滿都機場，原定是2021年6月1日飛往廣州，但是因為疫情熔斷航班取消，他在加德满都滞留到10月11日，「那5個月，我每天早上在酒店大廳連Wi-Fi，在朋友圈賣土特產，五、六、七月賣冬蟲夏草，八、九月賣松茸，還好一直有收入」。他還稱，8月時見到很多回不去中國大陸的民眾搭帳篷在尼泊爾邊境樟木口岸住著。

2021年10月，毛毛跟同伴不願再等，就先從加德滿都搭機到卡達、再轉機到埃及開羅，在開羅感染新冠肺炎，「倒楣事接二連三到來」，因為埃及飛不了，又從卡達飛回加德滿都。原本因為簽證過期想被遣送回大陸，「我們給大使館打電話，大使館也沒辦法」，只好辦理巴基斯坦簽證，從尼泊爾飛往杜拜、再轉至喀拉蚩、再轉至巴國首都伊斯蘭瑪巴德。

在巴基斯坦，毛毛被當地經營民宿的大陸掮客騙取不少機票跟「綠碼」辦理的費用，最後他朋友邀請他到寮國走陸路回中國大陸，所以又從伊斯蘭瑪巴德飛到喀拉蚩、轉機到杜拜、泰國曼谷、再飛寮國永珍。從永珍坐火車到與雲南西雙版納的磨憨口岸接壤的磨丁口岸，但也無法越過口岸返回中國大陸，不久被「票代」交給寮國軍方，又被轉送給金三角地區的黑道組織。

在逃離黑道控制的過程中，毛毛與友人深入原始森林，「有青蛙叫，就去抓青蛙，皮剝了，生火烤烤吃」、「我們還抓了蜥蜴，把頭和內臟去掉，烤著吃」。最後在公路上聯繫到大陸警方，「雲南的邊防員警開著一輛皮卡車來接我們了」，到大陸邊境隔離點住了28天後，抵達時已是2022年5月28日。

毛毛指出，飛往成都雙流機場的飛機上，空服人員問他幹嘛去了，「我說登珠穆朗瑪峰去了，她還不信，我說我流浪了400多天才回來，被4個國家的員警抓了6次，被當成恐怖分子、被綁架，最後被解救回來了。她說我吹牛，我就把我登頂珠峰的證書給她看」。