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南京舉辦 兩岸藝文嘉年華暨青創市集

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
由中華兩岸交流協會江蘇代表處主辦，聯合南京市台灣同胞投資企業協會，以及中華文教新創交流協會等團體，在江蘇南京與台北南港現場連線互動同樂。主辦方提供
由中華兩岸交流協會江蘇代表處主辦，聯合南京市台灣同胞投資企業協會，以及中華文教新創交流協會等團體，在江蘇南京與台北南港現場連線互動同樂。主辦方提供

端午節是中華民族重要的民俗大節，也是兩岸人民的共同文化記憶和載體，3日海峽兩岸藝文嘉年華在南京舉行，同期舉辦的海峽兩岸青年創業市集活動將持續至5日。

由中華兩岸交流協會江蘇代表處主辦，聯合南京市台灣同胞投資企業協會，以及中華文教新創交流協會等團體，在江蘇南京與台北南港現場連線互動同樂。

活動現場以「粽葉飄香 闔家安康」為主題的兩岸連線，兩岸嘉賓與演出者在「雲端」熱烈互動，共秀不同的舞藝與互贈詩詞吟誦。南京現場嘉賓和在寧兩岸青年代表，也一起乘坐遊艇同遊外秦淮河，共睹秦淮河畔夜景，共敘情誼。

本次活動在傳承文化的同時，利用街區的藝術氛圍，引入潮流文創市集。由台灣生活美學老師及手工藝人現場指導，展出紙箱王、南京雲錦博物館兩岸團隊等，共同參與分享好物、手作、展覽等活動，同時加入台灣印象美食、兩岸青歌會表演，以沉浸體驗的方式生動傳承中華優秀傳統文化。

兩岸青年透過活動增進感情、互學互鑑，搭建起一座藝術和美學的橋樑，推動兩岸青年、企業家在工藝美學、文化創意、庶民經濟等方面的深入交流。

此次活動是中華兩岸交流協會江蘇代表處和水木秦淮藝術街區，繼五一、「5.20」舉辦過兩次深受大眾歡迎的市集活動試水後，共同籌畫在街區搭建起文、旅、商、藝互相交融的兩岸交流平台。

現場氛圍活潑熱烈，既有濃郁的民俗特色，又有調性十足的文藝氣息和時尚元素，充分整合了寧台兩岸文商核心企業資源，提升了兩岸交流的群眾參與性、社會知名度和公眾影響力。

中華兩岸交流協會常務副會長、江蘇代表處首席代表劉仲宇表示，台灣青年人喜歡南京，喜歡秦淮河，喜歡水木秦淮藝術街區的藝術氛圍和場景，今後要將這樣的活動常態化地在街區舉辦，圍繞中華節慶，打造形式新穎、內容活潑、適合青年人特點的兩岸交流活動IP。

劉仲宇還指出，讓水木秦淮藝術街區成為台灣青年融入南京生活和文創企業置業發展的重要功能平台，引領兩岸青年心靈契合、事業互助，創贏未來。

小男孩頭上綁著必勝頭巾。。主辦方提供
小男孩頭上綁著必勝頭巾。。主辦方提供
江蘇南京舉辦的海峽兩岸青年創業市集活動將持續至5日。主辦方提供
江蘇南京舉辦的海峽兩岸青年創業市集活動將持續至5日。主辦方提供
活動現場還有親自動手包粽子，寓教於樂。主辦方提供
活動現場還有親自動手包粽子，寓教於樂。主辦方提供
中華兩岸交流協會江蘇代表處和水木秦淮藝術街區，共同籌畫在街區搭建起的兩岸交流平台。主辦方提供
中華兩岸交流協會江蘇代表處和水木秦淮藝術街區，共同籌畫在街區搭建起的兩岸交流平台。主辦方提供
活動在傳承文化的同時，利用街區的藝術氛圍，引入潮流文創市集。主辦方提供
活動在傳承文化的同時，利用街區的藝術氛圍，引入潮流文創市集。主辦方提供

青年 文創

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