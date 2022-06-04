南京舉辦 兩岸藝文嘉年華暨青創市集

端午節是中華民族重要的民俗大節，也是兩岸人民的共同文化記憶和載體，3日海峽兩岸藝文嘉年華在南京舉行，同期舉辦的海峽兩岸青年創業市集活動將持續至5日。

由中華兩岸交流協會江蘇代表處主辦，聯合南京市台灣同胞投資企業協會，以及中華文教新創交流協會等團體，在江蘇南京與台北南港現場連線互動同樂。

活動現場以「粽葉飄香 闔家安康」為主題的兩岸連線，兩岸嘉賓與演出者在「雲端」熱烈互動，共秀不同的舞藝與互贈詩詞吟誦。南京現場嘉賓和在寧兩岸青年代表，也一起乘坐遊艇同遊外秦淮河，共睹秦淮河畔夜景，共敘情誼。

本次活動在傳承文化的同時，利用街區的藝術氛圍，引入潮流文創市集。由台灣生活美學老師及手工藝人現場指導，展出紙箱王、南京雲錦博物館兩岸團隊等，共同參與分享好物、手作、展覽等活動，同時加入台灣印象美食、兩岸青歌會表演，以沉浸體驗的方式生動傳承中華優秀傳統文化。

兩岸青年透過活動增進感情、互學互鑑，搭建起一座藝術和美學的橋樑，推動兩岸青年、企業家在工藝美學、文化創意、庶民經濟等方面的深入交流。

此次活動是中華兩岸交流協會江蘇代表處和水木秦淮藝術街區，繼五一、「5.20」舉辦過兩次深受大眾歡迎的市集活動試水後，共同籌畫在街區搭建起文、旅、商、藝互相交融的兩岸交流平台。

現場氛圍活潑熱烈，既有濃郁的民俗特色，又有調性十足的文藝氣息和時尚元素，充分整合了寧台兩岸文商核心企業資源，提升了兩岸交流的群眾參與性、社會知名度和公眾影響力。

中華兩岸交流協會常務副會長、江蘇代表處首席代表劉仲宇表示，台灣青年人喜歡南京，喜歡秦淮河，喜歡水木秦淮藝術街區的藝術氛圍和場景，今後要將這樣的活動常態化地在街區舉辦，圍繞中華節慶，打造形式新穎、內容活潑、適合青年人特點的兩岸交流活動IP。