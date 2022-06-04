聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
大陸一輛由貴陽開往廣州的高鐵D2809次列車，6月4日10時30分許，行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突然崩塌侵入軌道的土石流，導致駕駛不幸罹難，另有8人受傷。中國鐵路總公司表示，經車載數據分析，殉職駕駛在隧道內發現前方路況異常時，5秒鐘內就採取了緊急制動措施，列車滑行900多公尺，高鐵的防撞牆和軌道結構的整體防護作用，也避免了列車顛覆墜落。
據《澎湃新聞》報導，事故發生前兩天內，貴州出現了強降雨天氣，不少地區降下暴雨甚至大暴雨。
貴州省應急管理廳通報，6月2日7時至3日6時，貴州45個縣域內的283個觀測站測得暴雨，502個觀測站測得大雨。最大小時降雨出現在德江縣黃泥溪，1小時降雨達到106.1毫米。
事故發生的榕江站位於貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣，是貴廣高鐵在榕江縣設立的一個車站。
黔東南州氣象台3日22時40分曾發布雷電黃色預警信號，提醒當地多個縣市將出現雷雨天氣，應注意防雷及道路、水上交通安全，並防範短時強降雨可能引發的次生災害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言