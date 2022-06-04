大陸高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

大陸一輛由貴陽開往廣州的高鐵D2809次列車，6月4日10時30分許，行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突然崩塌侵入軌道的土石流，導致駕駛不幸罹難，另有8人受傷。中國鐵路總公司表示，經車載數據分析，殉職駕駛在隧道內發現前方路況異常時，5秒鐘內就採取了緊急制動措施，列車滑行900多公尺，高鐵的防撞牆和軌道結構的整體防護作用，也避免了列車顛覆墜落。

據《澎湃新聞》報導，事故發生前兩天內，貴州出現了強降雨天氣，不少地區降下暴雨甚至大暴雨。

貴州省應急管理廳通報，6月2日7時至3日6時，貴州45個縣域內的283個觀測站測得暴雨，502個觀測站測得大雨。最大小時降雨出現在德江縣黃泥溪，1小時降雨達到106.1毫米。

事故發生的榕江站位於貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣，是貴廣高鐵在榕江縣設立的一個車站。