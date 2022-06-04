河南核酸檢測站設計被批 建造商成立11天就得標

中國COVID-19疫情趨緩，當局將核酸檢測改為常態政策，各城市近期開始興建核酸採樣站，但也冒出不少問題，包括採樣點設計不便民、分佈不均等，甚至出現採樣試管不夠、報告太慢等情況。

據北京青年報，河南近期已在當地加建3796個「便民核酸檢測屋」，供民眾檢測。這類新式採樣屋的檢測窗口開有兩個小洞，檢測人員在站內伸臂，隔窗為市民採樣。

但由於設計高度問題，檢測人員坐著或站著採樣都不適合，有檢測人員疑似因為便於採樣而蹲在椅子上，而有些採樣屋外的市民則以「紮馬步」的姿勢遷就過矮的採樣窗口。

上述核酸採樣屋因其不便民設計，引發當地居民和網友吐槽。

中新網報導，河南省政府採購網5月18日公示，該批核酸採樣屋供應商的得標單價為人民幣4萬6800元（約新台幣21萬元），據「天眼查」及「企查查」等公司資料查詢平台，涉事公司成立於5月7日，距5月18日得標僅11天，與青島海爾生物醫療股份有限公司存在資本關係。

此外，封城兩個月的上海市自1日解封後做核酸檢測的民眾大增，有人反映常態化核酸檢測站查詢資訊的準確度不高，部分小區內的檢測站採樣試管不夠；也有人反映檢測結果出得很慢，部分超過24小時。

有專家表示，常態化核酸檢測頻率要因時勢而定，未來若有意不再常態化核酸篩查甚至走出疫情，主要還是靠疫苗和抗病毒藥物。