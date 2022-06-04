貴陽至廣州高鐵遇泥石流出軌 車頭毀損司機死亡8人受傷

據央視報導，6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線，造成1名司機死亡、1名列車員與7名旅客受傷，目前受傷人員無生命危險。

網傳的圖片和影片可以看到高鐵車頭已嚴重損毀，動車車頭已到月台上面。車廂內乘客錄製的影片可以看到動車因劇烈撞擊而停止，東西散落一地，有小孩尖叫。該乘客指，撞擊候車廂因斷電沒有通風而悶熱，15分鐘後才有車站工作人員趕到。

央視報道提到，鐵路部門迅速啟動應急預案，受傷人員已送往榕江縣醫院進行全力救治，受傷旅客和列車員均已得到妥善治療，沒有生命危險。列車上其他136名旅客已安排轉運疏散。目前，現場救援工作已全面展開，事故原因正在調查之中。

司機死亡。擷自微博

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文章授權轉載自《香港01》