3歲男童在廁所玩清潔劑 結果被送至急診險些喪命

據大陸媒體報導，深圳一位年輕的媽媽日前抱著3歲男童，衝進深圳市兒童醫院急診室。男童低著頭，臉色蒼白，呼吸困難還不停乾咳，醫生診斷男童應是重症肺炎。但當醫生追問男童病史時，媽媽表示孩子沒有肺炎病史，也沒有呼吸系統基礎疾病。

那麼，何以男童會咳嗽短短半個小時，就成為重症肺炎？追問下才知道，當時男童在家中浴室玩耍，把漂白水和廁所清潔劑倒在一起，產生了刺激性氣體。 當時浴室門關著，男童可能覺得難受，就將門打開，並一直乾咳。

醫生因此判斷，男童應是氯氣中毒。由於呼吸困難，男童隨即被轉入重症監護室，三天後才出院。

專家表示，大陸常見的「潔廁靈」主要成分為鹽酸，而漂白水的成分是次氯酸鈉。 次氯酸鈉具有殺菌作用，但次氯酸鈉一旦與鹽酸混在一起，就會發生化學反應，產生氯氣。

若不慎吸入大量氯氣，將引發急性氯氣中毒，病情進展迅速，嚴重的甚至可能出現呼吸道窘迫綜合症，甚至死亡。

深圳市兒童醫院急診科主治醫師賴金倫表示，氯氣是一種刺激性氣體，不僅會造成咽喉部的水腫、氣管痙攣、肺炎、肺水腫，還會危及皮膚和眼睛。因此提醒民眾在使用清潔劑時，勿將不同類型的清潔劑混合使用。