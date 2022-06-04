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上海新增3例社區新冠感染 在院治療病例降至不足千例

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
端午節這天，上海新天地已有部分民眾在戶外區用餐。路透
端午節這天，上海新天地已有部分民眾在戶外區用餐。路透

上海市衛健委今早通報，6月3日，上海新增本土新冠肺炎確診病例5例、無症狀感染者9例，其中2例確診病例為早前無症狀感染者轉確診，1例確診病例和8例無症狀感染者在隔離管控中發現。

自2月26日以來的這波疫情，上海累計本土確診5萬8,018例，目前在院治療843例，其中重型45例，危重型19例。累計死亡588例。

6月1日解封後，上海已連續兩天出現社會面新增感染。對此，上海市衛健委主任鄔驚雷在3日傍晚召開的記者會上表示，6月1日開始，上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，但對上海來說，疫情反彈風險依然存在，必須時刻保持警醒，提高預警預測預防能力，堅定落實「降新增、防反彈」重要任務。

過去兩個月一直在上海跑單的快遞員程新利，連續30多天拍攝視頻記錄上海的變化。《澎湃新聞》報導，從5月中旬開始，程新利就明顯感覺到上海在加速變好，街上的人、車都在一天比一天多。

6月1日，上海開始全面有序復工復產復市、恢復正常生產生活秩序，南京路步行街已經出現明顯的人潮，讓程新利感受到熟悉的上海正在慢慢回歸。

新冠肺炎

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