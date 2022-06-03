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北京市：疫情轉入「動態清零」 端午假期仍不能放鬆

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
疫情趨緩，北京正逐步落實常態化核酸。圖為北京居民在常態核酸點排隊進行核酸。記者黃雅慧／攝
疫情趨緩，北京正逐步落實常態化核酸。圖為北京居民在常態核酸點排隊進行核酸。記者黃雅慧／攝

北京疫情持續向好，目前進入「動態清零」階段。北京市疫情防控小組於3日召開第354場新冠肺炎疫情防控工作記者會。市政府新聞發言人徐和建指出，截至目前，除豐台、昌平、朝陽區外，其餘13個區和經開區已連續七日以上無新增社會面病例，14個區和經開區已按照分區分級實施社會面防控措施的要求，除封管控區的人員外，已陸續恢復正常的生產生活秩序，標誌著北京已經轉入動態清零階段。

北京市疾控中心副主任劉曉峰介紹，3日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者2例，均在朝陽區。社會面篩查人員1例。截至目前，全市共有高風險地區1個，中風險地區8個。

會中提及，由於近日出現社會面零星散發病例，疫情傳播風險仍局部存在。因此要盡快把隱匿風險撈乾篩淨，打好殲滅戰，實現社會面穩定清零。端午假期，疫情防控仍是第一位任務，要毫不放鬆抓好疫情防控工作

目前北京各地商場已開放，景區、電影院等室內場所則按各區疫情狀況陸續宣布開放，並限流50%。而許多景區為了避免民眾聚集，端午節活動則改為線上模式，比如北京市屬公園舉辦「線上觀展」等活動。此外，雖然商圈、商場開放，但餐廳仍無法內用，只能外帶。

北京 疫情 新冠肺炎

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