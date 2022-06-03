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上海解封後兩天新增10例社會面感染 存在疫情反彈風險

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
端午節是上海解封後第一個連續假期，不少市民紛紛前往戶外綠地野餐。路透
端午節是上海解封後第一個連續假期，不少市民紛紛前往戶外綠地野餐。路透

上海6月1日解封，繼2日新增7例社會面新冠感染後，上海市衛健委主任鄔驚雷在3日傍晚召開的記者會上宣布，當天上海再新增社會面2例新冠肺炎本土確診病例和1例本土無症狀感染者。3例社區感染分別出現在黃浦區、徐匯區和寶山區。他坦承，上海存在疫情反彈風險。

鄔驚雷表示，在發現3例新增社會面感染後，上海市、區疫情防控應急處置機制立即啟動，全面開展流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和防控管理，落實場所及環境消毒等防疫措施。3例陽性感染者均已送至定點醫療機構隔離治療或隔離醫學觀察。

在記者會上被問到，上海這兩天疫情呈現多點零星散發，會不會再有大規模反彈？鄔驚雷指出，近日，靜安、浦東、黃浦、徐匯、寶山等區陸續有社會面陽性感染者的報告，對上海來說疫情反彈風險依然存在，仍需時刻保持警醒。

鄔驚雷強調，上海全市疫情防控隊伍枕戈待旦，毫不鬆懈，堅持「動態清零」總方針不動搖，嚴格落實常態化防控措施，堅持局部應急處置與常態化疫情防控相結合，特別是要從早期發現、快速處理、有效管控和市民自我健康管理等方面下功夫。

他表示，上海將落實「2+4+24」要求，亦即疫調隊伍2小時內要抵達現場，4小時內完成疫調核心信息，24小時內初步查清基本情況並完成報告，「以快制快」，做好局部疫情處置。

除規範佩戴口罩外，鄔驚雷也呼籲上海市民，解封後特別要注意保持社交距離，不聚集、不紮堆。此外，還應主動接種新冠疫苗，自覺遵守核酸檢測、掃場所碼、測溫等各項防疫規定，通過共同努力共同築牢織密上海疫情防控的有效屏障。

上海 疫情 隔離

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