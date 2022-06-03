大陸研究首次證實 人身上這個部位是魚鰓演變來的！

新華網報導，國際學術期刊《生態和演化前沿》近日發表中國、瑞典、英國三國科學家的最新研究成果，首次揭示人類的中耳是由魚鰓演變而來。

報導稱，這篇文章的第一、第二作者分別為中國科學院研究員蓋志琨和中國科學院院士朱敏，第三、第四作者分別是瑞典皇家科學院院士普·艾瑞克·艾爾伯格和英國皇家科學院院士菲利普·多諾霍。

蓋志琨說，中耳是人類擁有靈敏聽覺的秘訣所在，目前已有充分的胚胎和化石證據證明，人類中耳是從魚類的噴水孔演化而來。

但噴水孔又從何而來？這一問題曾困擾學術界上百年。最終，科學家從中國的化石中找到了揭開謎團的線索。

蓋志琨說，「近20年來，我們的研究團隊先後在浙江長興、雲南曲靖分別找到4億多年的曙魚和第一鰓囊中完整保存鰓絲印痕的寬甲魚化石，為脊椎動物噴水孔起源於魚鰓提供了確切的解剖和化石證據。」

報導指出，這些化石被拿到瑞士蘇黎世的瑞士光源進行無損掃描。之後，又應用三維重建軟體對曙魚的腦顱進行三維虛擬復原，共完成了七件曙魚腦顱化石的三維重建，在只有指甲大小的腦顱裡，幾乎重現了曙魚所有腦區、感覺器官及頭部神經與血管的通道。

蓋志琨表示，最新發現解釋了為何人類耳朵和口腔是相通的，連接它們的正是4億多年前，魚類噴水孔經過口腔通向鰓的呼吸通道。